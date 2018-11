“El precio actual está muy alto”, “si baja, va convenir”, “lo justo sería un ajuste”, son algunas de las posturas de los consumidores en representación a todo un pueblo, que es el principal afectado, ya que sigue pagando un precio alto en los combustibles, mientras que los precios del petróleo siguen bajando al tiempo de que el dólar se vuelve estable.

El diario internacional El País realizó varias consultas a los consumidores el fin de semana, quienes alegaron que los precios deben volver a los niveles anteriores, ya que están muy al tanto de lo que sucede a nivel internacional.

Manifestaron que el Estado es el que debe actuar y negociar para que los precios vuelvan a ser justos, por lo que es imperante un ajuste ya, que va convenir a todos, más aún en esta temporada. Si baja, se podrá destinar más dinero quizás para viajar o hacer compras, señalaron.

SITUACIÓN EN PARAGUAY

Si bien el precio del crudo estuvo alto en los últimos meses debido también a la cotización del dólar, ambos están demostrando una tendencia a la baja, en especial el gas licuado de petróleo (GLP), ya que hasta la primera quincena de este mes costó US$ 68,47 el barril de los US$ 79,58 que llegó a costar en octubre. Incluso, se produjo otra reducción el viernes último, llegando a US$ 51,51 el barril, detonando de esta manera al precio internacional más bajo en los últimos tiempos, según las estadísticas externas.

Al respecto, el analista económico Pablo Herken explicó que existe una diferencia entre el barril y el gasoil refinado, que es el que Paraguay importa, pero que ambos se complementan, ya que en fecha 28 de setiembre, cuando se decidió ajustar el precio, frente a este último viernes, la baja se dio entre el 31 y el 34%, costando actualmente 17% menos el barril que a finales del 2017.

Asimismo, el precio internacional del gasoil, que es el que afecta directamente a Paraguay, en el mismo periodo señalado bajó entre 20 a 23%, un menor descenso frente al barril de petróleo, pero se ajusta a la tendencia a la baja, que es lo que importa, sostuvo Herken, y que actualmente ya está 4% más barato en comparación a finales del año anterior. Alega que no se puede separar una cosa de la otra, como se pretende hacer creer al pueblo, situación que confirma el escenario global y la tendencia de descenso en el precio de los combustibles.

“Ahora es el momento, si Samudio no lo hace ahora se pierde una magnifica oportunidad de mover la economía y de tener un buen fin de año para el país porque con esto empujará a una cadena que también bajará el precio del trasporte de carga y y otros más, donde el ganador será el consumidor final, que es a quien se debe beneficiar, porque necesita un estímulo de cara a fin de año. Este es el momento ideal”, sentenció Herken.

En Chile ya lo decretó recientemente el propio presidente, Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter por quinta semana consecutiva. “Esto representa un alivio importante para el bolsillo de todos los chilenos”, escribió.