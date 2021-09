La persona por la que Novell ha dado un cambio de vida radical es Silvia Caballol, una mujer de Manresa (Barcelona), divorciada y con dos hijos. Es psicóloga y aparece en internet como autora de varias novelas de literatura erótica. Dos párrocos de la diócesis de Solsona han confirmado a EL PAÍS la noticia, avanzada por Religión Digital. Uno de ellos, Fermí Manteca, había sido rector de Súria, el municipio familiar de ella.

Nadie sabe cómo y cuándo se conoció la pareja, pero lo que sí se sabe es que Novell seguirá siendo obispo emérito de Solsona, según explica el doctor en Derecho Canónico Francisco Cardona. Lo más probable, indica Cardona, es que Novell solicite a la Santa Sede la dispensa de la promesa de celibato y de obediencia. Esto devolvería al prelado a la condición de laico, sin salir de la Iglesia. Este proceso es largo en el tiempo porque requiere un detallado estudio de los hechos y la declaración de las personas implicadas.

Novell llevaba semanas ausente del obispado antes y después de su renuncia. El canon del Derecho Canónico por el que el Papa aceptó la renuncia establece que esta se produce “si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”. Su fuerte personalidad y la manera de dirigir la diócesis, llevando a cabo reformas profundas en su estructura, le granjeó numerosas enemistades entre los rectores bajo su apostolado. Se especuló que su paso atrás se debía al desánimo, por la frustración de no tener la simpatía de parte de la curia, y también al comprobar que sus ambiciosos objetivos de aumentar el número de fieles no se cumplían.

Igualmente se barajó la posibilidad de que mantuviera diferencias insalvables con la línea más progresista que marca el papa Francisco en la Iglesia católica. Incluso se planteó que se tratara de una maniobra para fusionar el pequeño obispado de Solsona con el de Vic. El Papa nombró al obispo de Vic, Romà Casanova, como administrador apostólico de la diócesis mientras esté vacante la plaza que dejó Novell. Todas estas hipótesis eran insuficientes para explicar un hecho muy poco habitual: la renuncia de un obispo. Y más, tratándose de uno de los más jóvenes en Europa (Novell tiene 52 años).

Manteca, que fue uno de los sacerdotes críticos con su manera de conducir la diócesis, lamenta que Novell no se despidiera de sus curas y parroquianos. “Los curas supimos la noticia por el comunicado de prensa, no se nos dio explicaciones”, dice Josep Maria Besora, sacerdote de Solsona. Besora defiende el derecho a la intimidad de Novell: “En los últimos días recibí tres mensajes sobre esta mujer, y cada mensaje decía algo diferente. No sé nada de este asunto, y sea verdad o sea mentira, son las razones personales del obispo”.

EL POLÉMICO OBISPO

José Manuel Vidal, experto en información religiosa y director de Religión Digital, medio que ha dado todos los detalles de esta noticia, ha explicado a Infobae que Novell es un personaje políedrico, polémico y un tanto inestable. Básicamente, un hombre que fue mutando sus opiniones y actitudes a golpe de experiencias personales.

En 1995, recuerda Vidal, participó en el denominado Concilio Tarraconense, un encuentro de religiosos catalanes, donde se lo llegó a conocer como l’enfant terrible de la Iglesias catalana. Entonces era defensor de acabar con el celibato, del sacerdocio de la mujer…

Su cambio se produjo tras su paso por la Universidad Gregoriana (Roma), donde sus postulados progresistas quedaron atrás e inició, añade Vidal, su camino hacia posiciones más intransigentes. “Se talibanizó”, añade este experto.

Novell, nacido en 1969 en Montfalcó de Ossó (Lleida) dejó de ser l’enfant terrible y pasó a ser uno de las apuestas de futuro de cardenal Antonio María Rouco Varela, jefe de la Iglesia Española hasta 2014, hombre considerado un halcón por su conservadurismo. La llegada, el 13 de marzo de 2013, del argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a la cúspide del Vaticano, tampoco le agradó por los postulados más abiertos del jesuita. Entonces ya estaba en una cruzada contra el matrimonio gay y participaba, según recuerda la mediática sor Lucía Caram, en las llamadas terapias de conversión de homosexuales.

De hecho, Vidal explica que hay asociaciones de afectados por estas terapias que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el hoy obispo emérito por el daño causado a familiares suyos, “algunos irreparables porque llegaron al suicidio”. nadie ha podido hablar con Novell hasta hoy. Sí se ha podido llegar a personas de su entorno, a uno de los pocos amigos que tiene, dice Vidal, quien confirmó el amor del obispo por la psicóloga y escritora.

“No está en sus cabales”

En un artículo publicado en Religión Digital, sor Lucía Caram, que pertenece a la diócesis de Vic, junto a la de Solsona, y conoce bien a Novell, escribe que “estamos ante el desenlace, creo yo, de un desequilibrio que ha ido in crescendo y quiero pensar, de la inconsciencia de una persona que no está en sus cabales”. Y añade: “Sabemos de su defensa, participación y promoción de las llamadas “terapias de conversión” homosexuales. Unas terapias morbosas, escabrosas, y enfermizas que generan en sus participantes angustia y en muchos casos les llevan al suicidio o a la desesperación. Y hay testigos que le acusan y a los que sienten les destrozó la vida”.

Novell será obispo emérito de Solsona hasta que no pida y le sea concedida la dispensa como sacerdote y obispo, Mientras tanto, cobrará su sueldo íntegro.

¿Y Caballol? Divorciada, de 38 años –nacida en 1983- y con dos hijos. Licenciada “con honores”, según su propia definición, en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En la contraportada de su libro Trilogía Amnesia: Pasión y locura (Ediciones Lacre) se advierte: “Libro no apto para menores de 18 años, pues contiene escenas explícitas de sexo, maltrato, dominación, abusos de poder y lenguaje soez. Abstenerse de leerlo personas con una elevada sensibilidad moral”.

Caballol dice de ella misma que ha “realizado cursos en sexología, técnicas anti estrés, yoga, cursos sobre religión católica e islámica…”.

En su libro El infierno en la lujuria de Gabriel. El primer pecado original contra el ser (Ediciones Albores), “el lector”, dice la reseña, “será transportado por el mundo penitenciario, la psicopatía, las sectas, el sadismo, la locura, la lujuria y, poco a poco, durante el avance de la historia, también hacia la irrealidad de la inmortalidad y la cruda lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y entre los Ángeles y los Demonios”.