El presidente estadounidense, Donald Trump, fue informado del ataque y se mantiene en contacto con su equipo de seguridad nacional, de acuerdo con la Casa Blanca, mientras que medios estatales iraníes atribuyeron la agresión a los Guardianes de la Revolución de Irán.

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si hubo víctimas y precisó que el ataque, se trata de una posible represalia de Irán por el asesinato del general Qasem Soleimaní.

#Breaking@skynewsarabia releases footages shows #Iranian missiles were launched from #Iran toward Al Assad military base in #Iraq ,according to #Iraqi sources a #US helicopter have been destroyed. pic.twitter.com/bxPNCshDwG

— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) January 7, 2020