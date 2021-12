Según el antecedente, en la noche del 30 de diciembre se difundió ampliamente en Internet un documento que refería lo siguiente: “Aviso de emergencia sobre cómo hacer un buen trabajo en el tratamiento de la neumonía de causa inexplicable”, firmado por la Oficina de Administración Médica y Gestión Médica de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan.

Al día siguiente, un reportero de China Business News llamó a la línea directa oficial 12320 de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan para enterarse de que el contenido del documento era verdadero.

El personal de la línea directa 12320 dijo que aún no se ha determinado (cuando eso) el tipo de neumonía de causa desconocida que ocurrió en Wuhan esta vez.

El documento mencionado anteriormente indicaba que, según una notificación de emergencia del superior, algunas instituciones médicas en Wuhan han aparecido sucesivamente pacientes con neumonía de causa desconocida. Además instaba a todas las instituciones médicas a fortalecer la gestión de los departamentos de atención ambulatoria y de emergencia, implementar estrictamente el sistema de responsabilidad para la primera visita y ajustar activamente la cantidad de poder para tratar a los pacientes con neumonía.

Otro documento titulado “Aviso de emergencia de la Comisión Municipal de Salud sobre la notificación del tratamiento de neumonía inexplicable” también es cierto. Según este documento que es un aviso de emergencia de los superiores, los pacientes con neumonía inexplicable han aparecido uno tras otro en el mercado de mariscos del sur de China en nuestra ciudad.

Es así que los llamados casos de neumonía inexplicable se refieren a casos de neumonía que tienen los siguientes 4 elementos que no pueden diagnosticarse claramente: fiebre (≥38 ° C); características de imagen de neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda; recuento de glóbulos blancos reducido o normal en la etapa temprana de aparición, o el recuento diferencial de linfocitos disminuyó; después del tratamiento estándar con antibióticos durante 3 a 5 días, la afección no mejoró significativamente.

Se entiende que el primer paciente con síntomas de neumonía inexplicable que apareció en Wuhan esta vez provino del mercado de mariscos del sur de China en Wuhan.

El personal de la línea directa 12320 dijo en ese entonces que el departamento de control de la enfermedad de Wuhan fue al hospital de tratamiento para recolectar muestras de pacientes lo antes posible. “El virus específico aún está esperando el resultado final de la prueba. Los pacientes con neumonía inexplicable han sido aislados y tratados, y otros pacientes no se verán afectados por el tratamiento médico normal en las instituciones médicas. Wuhan tiene una institución de investigación de virus de primera clase en el país”, refiere el reporte de hace dos años.