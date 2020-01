Los expertos afirman que las consecuencias de su muerte serán considerables y algunas se sintieron de inmediato tras el ataque de este viernes.

El mercado de materias primas reflejó con intensidad el aumento de la tensión en Medio Oriente tras la muerte del general Soleimani.

Los hechos impactaron de forma directa el precio del petróleo: el barril del "brent" subió cerca del 3%, superando el nivel de los US$68 y alcanzando los niveles más altos desde septiembre. El crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, elevó su previo sobre los US$63 por barril, los niveles más altos desde mayo pasado. Asimismo, el oro -considerado uno de los activos más reclamados en tiempos de turbulencia- también vio incrementado su valor en más de 1%, por encima de los US$1.540 por onza. Esta es la mayor subida diaria desde el pasado 31 de octubre.

Los expertos no descartan más incrementos en el precio del crudo y el oro si continúan las tensiones en Medio Oriente. Pero también apuntan que, en situaciones previas de tensión geopolítica, los mercados se han recuperado rápidamente.

En septiembre, los precios del petróleo se dispararon tras un ataque con dron en instalaciones de petróleo de Arabia Saudita, pero los mercados se estabilizaron rápidamente.

La muerte del general Soleimani representa una drástica escalada en el conflicto de bajo nivel que han sostenido durante años Estados Unidos e Irán. Al explicar su decisión de llevar a cabo el ataque contra Soleimani, el Pentágono dijo que tenía el objetivo de ser un disuasivo, ya que el general "estaba activamente desarrollando planes para atacar a diplomáticos y personal militar estadounidenses en Irak y en toda la región". Los expertos afirman, sin embargo, que es poco probable que la muerte del general no provoque una robusta respuesta de Irán tanto contra Estados Unidos como contra sus aliados en la región como Israel y Arabia Saudita.

Los líderes iraníes convocaron a una reunión de seguridad de alto nivel para para discutir las acciones que se tomarán y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, emitió una declaración llamando a tres días de duelo público y posteriores represalias.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javid Zarif, dijo que el ataque era una "ingenua y peligrosa escalada" de tensiones y calificó la muerte del general como "un acto de terrorismo internacional". El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo sin embargo que el ataque fue realizado para "detener una guerra. No actuamos para iniciar una".

La muerte de Soleimani "es algo enormemente significativo y cruza una línea roja para Irán”, según señala Lyse Doucet, corresponsal de Asuntos Internacionales de la BBC.

Irán levó a cabo el año pasado una serie de ataques contra barcos petroleros en el Golfo y el asalto con drones y misiles contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita en septiembre, el cual temporalmente eliminó la mitad de la producción del reino.

"Esto fue una demostración deliberada de las capacidades iraníes. Los sauditas no respondieron a ella y tampoco respondió la Casa Blanca de Trump, para el horror extendido de sus aliados regionales", diceDavid Garner, editor de asuntos internacionales del diario The Financial Times.

Por su parte Doucet afirma que la muerte del general Soleimani "intensificará lo que ya es una situación extremadamente tensa y volátil" en una región ya marcada por las guerras y la convulsión política.

"Los funcionarios iraníes son categóricos: este es un acto de guerra que debe ser respondido con una 'dura represalia'. Irán tiene muchas formas y medios de contraatacar a medida que esta crisis de larga ebullición súbitamente se convierte en un nuevo y peligroso capítulo".

En declaraciones al diario The New York Times, Robert Malley, director de International Crisis Group y quien trabajó en el gobierno de Barack Obama como coordinador para Medio Oriente y África del Norte, aseguro que "sea que el presidente Trump tuviera esa intención no, (lo ocurrido) es para todos los propósitos prácticos una declaración de guerra".

Pese a esta declaración, Marcus cree que es importante "no exagerar ni tampoco subestimar" la importancia del momento.

"Esto no provocará una Tercera Guerra Mundial. Países clave que podrían estar involucrados en tal guerra, como Rusia y China, no son actores importantes en este conflicto (...). Pero esto podría ser un momento decisivo para Oriente Medio y para el papel que juega Washington en él", asegura.