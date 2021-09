El diputado es el tercer integrante de la comitiva encabezada por Bolsonaro que viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU que da un resultado positivo de coronavirus, junto con el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y un diplomático.

En su cuenta de Twitter, Eduardo Bolsonaro, que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, afirmó que se encuentra “bien” y que ya ha iniciado el “tratamiento”, aunque no especificó cuál.

Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente



Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta.



(Espero que este post não seja deletado)

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) September 24, 2021