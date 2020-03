La medida, publicada en el Diario Oficial, tendrá una validez de 15 días prorrogables a partir de este jueves y prohíbe de manera temporal y con carácter “excepcional” el ingreso de “extranjeros oriundos” de Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam.

“Queda restringida, por un plazo de quince días, contando a partir de la publicación de esta resolución, la entrada al país, por carreteras o medios de transporte terrestres, de extranjeros oriundos de los países mencionados”, señala el texto.

El Gobierno de Jair Bolsonaro afirmó que publicará otra resolución en relación a las fronteras terrestres con Uruguay.

En el caso de Venezuela, el mandatario ultraderechista anunció el pasado martes el cierre parcial de la frontera con la nación caribeña ante, según dijo, la “incapacidad” de su homólogo Nicolás Maduro de contener el coronavirus.

El cierre de las fronteras terrestres por parte de Brasil se produce después de que algunos países de la región ya hayan adoptado medidas similares, incluso más restrictivas, como en el caso de Colombia, para contener la pandemia.

El Ejecutivo justificó su decisión en virtud de las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante “los riesgos de contaminación y diseminación del coronavirus SARS-CoV-2”.

O @govbr publica portaria determinando fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul: Argentina; Bolívia; Colômbia; Guiana; Guiana Francesa; Peru e Paraguai. Mais ações a caminho pensando também no inevitável impacto financeiro das famílias envolvidas.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 19, 2020