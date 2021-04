El Dr. Alejandro Roisentul, médico argentino radicado en Israel hace 32 años, relató que no solo fue exitoso el plan de vacunación contra el Covid-19 sino también la aplicación de las medidas sanitarias para reducir los contagios, que tuvo una baja drástica de infectados diarios, ya que el 60% de la población recibió la vacuna, y de la franja etaria de 16 años para adelante, fue inmunizada un 80%.

“Estamos entrando a una 'realidad corona' que no es una totalmente normal pero por ejemplo, desde el próximo domingo se podrá estar en la vía pública sin mascarillas y eso es un gran adelanto. En lugares cerrados (restaurante, cine, gimnasio, fiestas) se permite la entrada solo a personas que tienen el pasaporte verde que es un dispositivo digital en el celular que informa que recibió la segunda dosis de la vacuna. Las medidas sanitarias fueron muy estrictas”, expresó el doctor en entrevista con radio la Unión 800 AM.

Otra medida que ayudó a Israel para reducir contagios fue que las fronteras estuvieron cerradas, no se permitieron ingresos y salidas durante todo el año, solo casos humanitarios. Los turistas inmunizados podrán hacerlo el próximo mes, todo esto para impedir que ingresen nuevas cepas, según contó el especialista.

Explicó que Israel cuenta con 9 millones de habitantes y el estado puso como prioridad la salud para lograr el éxito que son administrados por profesionales de salud donde el 100% de la población está cubierta, los hospitales brindan atención óptima y no faltan recursos esenciales.

“Eso permitió que se tenga éxito y que en menos de 3 meses se logre inmunizar a muchas personas. Hasta ahora son 6.000 los fallecidos, lo que se redujo en este mes. Descendió abruptamente la cantidad de enfermos, hace un mes teníamos 40.000 casos diarios y en 45 días bajaron a 4.000, el 10%, y por día tenemos 100 casos”

Detalló que la vacuna Pfizer se utilizó para la población en general y la Moderna en los soldados, esta última es más fácil de manejarla en cuanto a temperatura y llevarla a las bases, indicó. La vacuna no es obligatoria, en caso de no aceptar, la persona debe realizarse el hisopado cada dos días, y el empleador puede exigir dicho test para que demuestre que no está infectado.

Por otro lado, mencionó que durante el encierro, el gobierno se ocupó económicamente de los habitantes. Los que están en relación de dependencia, recibirán el seguro de desempleo hasta junio próximo, además del seguro médico. Trabajadores autónomos también recibieron ayuda económica.

Las escuelas y colegios en un principio desarrollaron las clases vía zoom y luego fueron abriéndose por cápsulas cuando comenzaron las vacunaciones.

“Con todas las limitaciones y restricciones por la pandemia, el país pudo salir adelante. Todo es estricto y cauteloso acá por la segunda ola”, puntualizó.

Por último, el Dr. Roisentul lamentó la situación que ocurre en nuestro país. “Es muy duro y estresante cuando se da un colapso sanitario, ocurrió acá en Israel. El gobierno de Paraguay debería de hacer una campaña importante para negociar con una empresa el tema de las vacunas y acompañar con las medidas sanitarias”, afirmó.