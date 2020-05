Después de la detención en plena transmisión en vivo, el equipo completo fue liberado de las instalaciones de Seguridad Pública del Condado de Hennepin en el centro de Minneapolis.

El argumento para la detención fue que la Policía pidió a los periodistas que se cambiaran de lugar y no lo hicieron, por lo que procedieron al arresto.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda”, señala el mensaje de la cadena.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020