A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado norteamericano se expresó en relación a las muertes que se han registrado en Estados Unidos a consecuencia del brote de coronavirus.

Para graficar la idea, realizó una comparación entre la cantidad de decesos producidos por culpa del COVID-19 con las que se produjeron durante el 2019 debido a la gripe común.

Según Trump, el año pasado unos 37.000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común, teniendo un promedio de entre 27.000 y 70.000 muertes por año. “Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Piénsalo!”, reza el tweet.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020