Los países ricos están en camino de tener más de mil millones de dosis de vacunas Covid-19 de las que necesitan, dejando a las naciones más pobres luchando por los suministros sobrantes mientras el mundo busca frenar la pandemia de coronavirus, según un informe de activistas contra la pobreza que se encuentra el viernes

En un análisis de los acuerdos de suministro actuales para las vacunas Covid-19, la Campaña ONE dijo que los países ricos, como Estados Unidos y Gran Bretaña, deberían compartir el exceso de dosis para “potenciar” una respuesta totalmente global a la pandemia.

El grupo de defensa, que hace campaña contra la pobreza y las enfermedades prevenibles, dijo que no hacerlo negaría a miles de millones de personas la protección esencial contra el virus causante del Covid-19 y probablemente prolongaría la pandemia.

El informe analizó específicamente los contratos con los cinco principales fabricantes de vacunas Covid-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax.

Encontró que hasta la fecha, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Japón ya han asegurado más de 3 mil millones de dosis, más de mil millones más de los 2,06 mil millones necesarios para administrar dos dosis a toda su población.

“Este enorme exceso es la encarnación del nacionalismo de las vacunas”, dijo Jenny Ottenhoff, directora senior de política de ONE Campaign. “Los países ricos comprensiblemente cubrieron sus apuestas sobre las vacunas al principio de la pandemia, pero con estas apuestas dando frutos, se necesita una corrección masiva del rumbo si vamos a proteger a miles de millones de personas en todo el mundo”, agregó.

El análisis encontró que, junto con otros suministros de vacunas Covid adquiridos por el plan global de intercambio de vacunas COVAX y en acuerdos bilaterales, el exceso de dosis en los países ricos contribuiría en gran medida a proteger a las personas vulnerables en los países más pobres.

Esto reduciría significativamente el riesgo de muertes por Covid-19, dijo, además de limitar las posibilidades de que surjan nuevas variantes del virus y acelerar el fin de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud instó el jueves a las naciones con vacunas a no compartirlas unilateralmente, sino a donarlas al esquema global COVAX para garantizar la equidad. El informe de One Campaign descubrió que con los acuerdos de suministro actuales, Australia, Canadá, EE. UU., Reino Unido y estados europeos estarían disponibles para compartir las vacunas Covid-19.