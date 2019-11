La lucha contra la corrupción que emprendieron las autoridades de Perú es "caiga quien caiga", afirmó este jueves el presidente peruano, Martín Vizcarra, tras la detención de su ex primer ministro César Villanueva por tráfico de influencias.

El mandatario peruano acudió este jueves a la Conferencia Anual de Empresarios (CADE), en la ciudad de Paracas, para dirigirse a los más altos hombres de negocios del país que discutían sobre las condiciones para acceder a "una economía social de mercado para todos".

Precisamente, en esta semana se conocieron los aportes irregulares de los mayores conglomerados empresariales del país a la campaña electoral de la opositora Keiko Fujimori en 2011, investigada por lavado de activos, así como la detención de Villanueva, que fue primer ministro de Vizcarra entre 2018 y 2019.

VIZCARRA ALUDE A SU EX PRIMER MINISTRO

"Nos piden que nos pronunciemos ante los últimos sucesos, pero ¿queda algo en duda? Lo dijimos muchas veces, y lo repito hoy: La lucha contra la corrupción es un eje fundamental para este gobierno, y esa lucha es caiga quien caiga, así sea un alto exfuncionario de este gobierno", remarcó Vizcarra.

El jefe de Estado agregó que "si hay denuncias de hechos de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado o en el sector privado, estas deben ser investigadas a fondo, sin blindajes (protección) y sin distinciones, porque esa es la única manera de que una democracia sólida funcione".

EX JEFE DE GABINETE CONTACTÓ FISCALES

Villanueva fue detenido este martes por un presunto tráfico de influencias al aparentemente haber contactado a dos fiscales inmersos en las investigación en su contra por un supuesto soborno de la constructora brasileña Odebrecht en 2008, cuando era gobernador de la región amazónica de San Martín.

El político ejerció de primer ministro desde marzo de 2018 a abril de 2019, durante el primer Consejo de Ministros nombrado por Vizcarra, quien desde el principio de su mandato declaró la guerra abierta a la corrupción.

CORRUPCIÓN AFECTA A LOS MÁS POBRES

El mandatario expresó que "el lema del CADE, en esta oportunidad, es 'una economía social de mercado para todos'; pero no debemos perder de vista que la corrupción se ha convertido hoy en el mayor obstáculo para lograrla y que la corrupción afecta sobre todo a los más pobres".

"Que quede claro, el Perú no podrá crecer de manera sostenida si tiene instituciones débiles y corruptas", insistió.

Vizcarra también se dirigió a los empresarios reunidos en la cita para decirles que las revelaciones de los últimos días "han mostrado a las claras el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y las empresas", en relación a los aportes irregulares a la campaña de Fujimori y otros candidatos presidenciales.

"No tapemos el sol con un dedo y entendamos de una vez por todas, que no se ha actuado de la manera correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos", añadió.

DIRIGENTE GREMIAL HACE MEA CULPA

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, dijo durante su intervención en CADE que los empresarios que entregaron esos aportes deberían dar "un paso al costado" por el bien del país.

"Les digo con toda la sinceridad que (...) tengo 3 millones 650.000 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética; demos el ejemplo, hagamos las cosas bien", expresó León.

La cifra de 3,6 millones mencionada por León es el monto en dólares que el grupo financiero Credicorp le entregó a Fujimori en la campaña del 2011, según confesó su gerente a la fiscalía.

La representante del mayor gremio empresarial en el país añadió que "apoyamos el trabajo que vienen haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial, pero llamamos la atención de que no haya excesos y, sabiendo el riesgo, estoy aquí para trabajar por los empresarios".