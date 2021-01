El Gobierno de Emmanuel Macron aún no ha decidido si Francia pasará a un tercer bloqueo para frenar la epidemia de coronavirus y, en particular, la circulación de las nuevas variantes del virus, dijo este lunes el ministro francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune. "Aún no se ha decidido nada. Hay escenarios (sobre la mesa) pero aún no se ha tomado una decisión", dijo Beaune a Radio Classique cuando se le preguntó si se podría anunciar un cierre esta semana.

Francia probablemente necesite pasar a un tercer confinamiento, quizás de cara a las vacaciones escolares de febrero, debido a la circulación de las nuevas variantes, dijo ayer el principal asesor médico del Gobierno, Jean-Francois Delfraissy.

La situación del coronavirus en Francia es preocupante, ha advertido este lunes en radio France Inter el jefe del regulador de salud de la Haute Autorite de Sante (HAS), Dominique Le Guludec, quien sin embargo agregó que es consciente de los perjuicios económicos que conllevan el bloqueo, informó Reuters.

Francia registra el séptimo mayor número de fallecidos por Covid del mundo, con más de 73.000 muertes. "Es un momento preocupante. Estamos viendo las cifras, día a día. Necesitamos tomar medidas con bastante rapidez, pero al mismo tiempo no demasiado apresuradamente", advirtió Le Guludec.

El país se encuentra actualmente en toque de queda a nivel nacional de 18:00 a 6:00, en un intento por frenar la propagación del virus, pero el número promedio de nuevas infecciones ha aumentado de 18.000 por día a más de 20.000.

Los contagios en el país desde el inicio de la epidemia en marzo suman ya 3.053.617, según cifras de las autoridades sanitarias. Con 11.155 nuevos ingresos en hospitales en la última semana, las hospitalizaciones siguen en aumento y superan ya las 26.000 en todo el país, con 2.955 pacientes en las UCI. La tasa de positividad se sitúa en el 7,1% de los test. Desde el inicio de la campaña, el 27 de diciembre, han sido vacunadas 1.026.871 personas en Francia, que superó el millón este sábado.

Frente a ese escenario, resta por saber qué tipo de confinamiento decidirá el Gobierno si finalmente lo decreta, más duro, como el de marzo pasado, o más flexible, como el de noviembre, con escuelas abiertas, informo Efe. Los empresarios ya han apostado por este segundo formato con la posibilidad de abrir comercios, como indicó en la televisión BFMTV el presidente de la principal patronal MEDF, Geoffroy Roux de Bézieux, que alertó de que muchos sectores están "en situación agónica". Frente a las declaraciones de varios miembros del Gobierno que aseguran que las ayudas estatales no podrán seguir al ritmo actual, Roux de Bézieux pidió que se mantengan para los sectores más afectados.