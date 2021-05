Carlos Gurovich, periodista argentino radicado en Israel, habló con la radio Universo y canal Gen acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Contó que vive a 40 kilómetros de la franja de Gaza y que las primeras noches fueron muy difíciles. “Más de 40 misiles, teníamos que entrar y salir del búnker. Ayer fue una noche más tranquila, los vecinos nos han dejado dormir”, comentó.

El entrevistado refirió que siempre la guerra es productora de imágenes dramáticas para el resto del mundo, pero subrayó que lo dramático en realidad es lo que vive la gente en el sitio donde se produce el conflicto armado.

En total, más de 1500 cohetes en las 48 horas fueron lanzados desde Gaza hacia Israel, que se defendió con la novedosa tecnología Cúpula de Hierro, que es capaz de interceptar el misil cuando esté en el aire y explote. También Israel respondió atacando la base de los líderes de Hamás.

Gurovich indicó que esta escalada de violencia tiene un caldo de cultivo que no comenzó recientemente, sino que un resultado de una tensa relación en la zona entre ambos vecinos. Demostró su poco optimismo en que se resuelva pronto la crisis.

Por otra parte, el comunicador recordó que en el 2006, Hezbolá atacó a Israel cuando este aún no contaba con su Cúpula de Hierro, por lo que sufrió el impacto de varios cohetes. Tras esto, Israel respondió fuertemente y demostró su poderío militar, ocasionando que no haya incidentes en la frontera israelí. En el caso de Gaza, dijo que no considera que Israel responda de igual manera porque solo busca eliminar a los líderes del grupo extremista, aunque todo es incierto de ahora en más.

Israel anuncia despliegue “masivo” de fuerzas de seguridad

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ordenó el jueves un despliegue “masivo” de fuerzas de seguridad en las llamadas ciudades israelíes mixtas, donde se registraron importantes incidentes en los últimos días.

Coincidiendo con los bombardeos israelíes en Gaza y los disparos de cohetes desde el enclave palestino hacia Israel, se han producido disturbios de una violencia inusitada en estas ciudades en las que viven desde hace décadas israelíes y palestinos que tienen la ciudadanía israelí.

“Estamos en una situación de emergencia (...) y ahora es necesario reforzar masivamente las fuerzas sobre el terreno”, dijo Gantz en un comunicado, en el que informó que se llamaría a oficiales de la reserva de la guardia fronteriza, que normalmente opera en Cisjordania, ocupada por Israel.

En Lod, una ciudad cercana a Tel Aviv, grupos de jóvenes árabes y de judíos extremistas han protagonizado violentos incidentes que llevaron a declarar el estado de emergencia en la localidad.

Otras ciudades del norte de Israel puestas a menudo como ejemplo de cohabitación, han sido escenario de disturbios semejantes.

“La violencia dentro de Israel llega a un nivel inédito desde hace décadas”, dijo a la AFP Micky Rosenfeld, portavoz de la policía israelí, explicando que se ha detenido a varios centenares de personas desde el lunes.

Con información de AFP