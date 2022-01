"Estamos poniendo muy en valor la vacunación, sobre todo el refuerzo, en el contexto de minimizar el riesgo y poder flexibilizar los aislamientos", aseveró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en declaraciones a Radio con Vos, luego de una reunión con las autoridades sanitarias de las provincias.

La funcionaria diferenció tres escenarios para los contactos estrechos asintomáticos: el primero, orientado a las personas que cuenten con el esquema completo de vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo, que podrán "exceptuar el aislamiento" sin necesidad de hacerse ningún test diagnóstico.

Un segundo escenario lo componen quienes hayan completado el "esquema inicial" de una o dos dosis o hayan pasado la enfermedad en los últimos 90 días, que tendrán opción de "flexibilizar" el aislamiento, aunque deberán someterse a un test entre el tercer y quinto día del contacto.

Para quienes hayan sido contacto estrecho y no estén vacunados no hay cambios: seguirán con los diez días de aislamiento, presenten o no síntomas compatibles con coronavirus.

En cuanto a la pertinencia de estas medidas, Vizzotti explicó que existe un "impacto importantísimo" entre el personal del sistema de salud y de otros servicios esenciales.

Según datos oficiales, el número de contagios comenzó a crecer poco a poco en Argentina a mediados de diciembre y se disparó vertiginosamente a finales del año: en los últimos siete días, el país suramericano ha registrado un total de 659.870 contagios por coronavirus (con una positividad del 58 %).

Estas cifras sitúan a Argentina como el país con más casos por cada 100.000 habitantes (1.929) en toda América Latina, por delante de Uruguay (1.400), Panamá (897) y Bolivia (798), de acuerdo al portal estadístico Our World in Data, que no incluye los datos de Brasil.