Dónde queda Puerta 8, la zona donde vendían la droga envenenada

Barrio 8 se encuentra en el distrito de Tres de Febrero, al borde de la ruta 8 y del arroyo Morón.

Se estima que allí viven unas 170 familias en unas 20 manzanas ubicadas en tierras tomadas hace unos 10 años cerca de la CEAMSE, el lugar donde se tratan los residuos de CABA y varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

La villa Puerta 8 es uno de los 4.416 barrios vulnerables y asentamientos registrados en el listado de barrios populares de Argentina (RENABAP) que depende del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Juan Zabaleta.

Al estar inscripto en el RENABAP, el asentamiento debería pasar a formar parte de la red de integración sociourbana de barrios populares a través de la cual se debería mejorar la infraestructura y permitir a los vecinos acceder a la propiedad de sus viviendas, según la ley 27453.

Esta mañana, un grupo de unos 20 policías y funcionarios del ministerio de Seguridad bonaerense recorrió la zona y se entrevistó con algunos vecinos.

Cayó “El Paisa”, uno de los sospechosos de vender la droga adulterada en Puerta 8

Este miércoles la policía detuvo al narcotraficante Joaquín Aquino, alias “El Paisa”. En su búnker encontraron dosis similares a los que terminaron con la vida de 20 personas.

Durante el transcurso del jueves, los investigadores buscan determinar si la droga que mató a las 20 personas fue mezclada en “la cocina” del búnker que comanda El Paisa o solo se trata de un distribuidor.

Fuentes judiciales informaron a TN que El Paisa respondería a las órdenes de Maximiliano Alí Alegre, alias “Alicho”, y de Blas Adrián Gómez, alias “Gordo Blas”, ambos detenidos a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero por el delito de tráfico de estupefacientes.

Casi 50 personas siguen internadas tras consumir droga de “altísima toxicidad”

Según el último parte oficial, unas 49 personas siguen internadas, 21 de ellas con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) por haber consumido la cocaína adulterada de “altísima toxicidad”.

Se encuentran repartidos en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

“Es un hecho gravísimo para la salud pública y excepcional, no tenemos ningún antecedente. Nos hace pensar que la sustancia se incluyó deliberadamente. No es un error del proceso o no parece serlo porque todavía las pericias no están”, dijo el fiscal Marcelo Lapargo en diálogo con TN.

Uno de los primeros en hablar sobre la situación fue el ministro de Seguridad bonaerense. “Quienes compraron droga en las últimas 24 horas tiene que descartarla”, dijo Berni en diálogo con TN mientras se realizaban los allanamientos.

Pese a que el gobierno bonaerense aseguró que se trataría de una intoxicación por opiáceos, aún se desconoce cuál sería la sustancia utilizada en la adulteración de la cocaína. “Los adulterantes que se pudieron haber utilizado son incontables”, afirmó a TN Mariano Diaz (MN 100.179), miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y Asociación Toxicológica Argentina.

En ese sentido, el especialista enumeró desde fármacos, como lidocaína, opioides y neurolépticos; pasando por metales, como el arsénico o el mercurio; hasta plaguicidas, como las estricninas, siendo que esta última es una de las más “utilizadas en las drogas callejeras”.

Tras el consumo de estas sustancias “el impacto es multiorgánico. Afecta todo lo que tiene que ver con la oxigenación y una alteración del sistema nervioso central de forma severa. El corazón es el órgano ‘blanco’”, afirmó Héctor Berzel, toxicólogo (MN 83.577).

Dramáticas escenas en los hospitales del conurbano por el consumo de droga adulterada

La tragedia se reflejó en corridas y desesperación en las salas de urgencias de los centros de salud. En las últimas horas circuló en las redes un video en el que quedó registrado el ingreso de uno de los pacientes al hospital de Hurlingham.

Imágenes similares fueron grabadas el miércoles en el hospital Bocalandro, donde un joven llegó traído en brazos de otro, sin poder moverse, mientras se escuchaban los gritos de desesperación de otros familiares.

Qué dice el alerta epidemiológico emitido por el ministerio de Salud bonaerense

El Ministerio de Salud bonaerense emitió un alerta epidemiológico ante la identificación de los síntomas que presentaron las víctimas de consumo de cocaína adulterada en los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez. Según advirtieron, se trataría de una intoxicación por opiáceos y “se desconoce la existencia de otro producto vinculado”.

Según el comunicado emitido por la cartera sanitaria, toda persona que en las últimas 24 horas haya ingerido cocaína y presente alguno de los siguientes síntomas debe asistir a un centro de salud: