“Caleb falleció en paz. Vivirá siempre en nuestros corazones y mentes”, ha indicado su esposa, Jessica, que está embarazada del cuarto hijo de la pareja, que tiene tres niñas.

Wallace organizó el 4 de julio de 2020 una protesta en la ciudad texana de San Angelo en la que los participantes portaban carteles en contra del uso de las mascarillas y los cierres de negocios para hacer frente a la pandemia. Los asistentes también rechazaron las evidencias científicas sobre el coronavirus y se mostraron muy críticos sobre la cobertura que la prensa ha dado al tema.

En abril, además, escribió una carta al distrito escolar de la ciudad exigiendo que anulara todas las medidas de prevención contra el coronavirus. Jessica Wallace explicó al diario que su marido empezó a sentir síntomas el 26 de julio, pero que se negó a realizarse una prueba diagnóstica o ir al hospital. En lugar de ello, tomó elevadas dosis de vitamina C, pastillas de zinc y un medicamento contra los parásitos que las autoridades han pedido que no sea utilizada contra el virus porque no es efectivo.

Wallace fue hospitalizado el 30 de julio y estaba inconsciente desde el 8 de agosto, ingresado en cuidados intensivos y respirando gracias a una máquina. Un día antes de su fallecimiento, su esposa escribió en redes sociales que era “un hombre imperfecto, pero que amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie”. “A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar por él”, concluyó la mujer.