No hay cifras oficiales, pero los expertos creen que el número de koalas fallecidos puede superar los mil, mientras que los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria lanzaron este miércoles la alerta máxima debido a los fuegos.

El vídeo de un koala rescatado mientras huía de las llamas en una carretera junto a un bosque provocó esta semana un aluvión de mensajes de solidaridad y donaciones de australianos ante el dramatismo de las imágenes.

Su rescatadora se quedó en sujetador para enrollar al animal con su jersey y le rocía con agua en el pelo chamuscado mientras el koala, bautizado como Lewis, emite alaridos.

El ejemplar se encuentra en estado muy delicado y bajo cuidados intensivos en un hospital gestionado por la organización Conservación de Koalas de Australia en Port Macquarie, en la costa centro-norte del estado.

Al menos 50 koalas están siendo tratados en este hospital, la mitad de ellos por deshidratación y quemaduras, indicó a Efe Sue Ashton, presidenta de la organización a cargo de la clínica.

UN MILLAR DE KOALAS MUERTOS

La cifra de koalas fallecidos puede superar los mil ejemplares en Nueva Gales del Sur, incluidos los 700 que perecieron el mes pasado en los incendios de Ballina, en el norte del estado, explicó la presidenta de la Fundación Australiana de Koalas, Deborah Tabart.

"Nueva Gales del Sur tiene una población de 16.000 a 18.000 ejemplares. Se trata de una gran pérdida", precisó Tabart, al referirse al estatus de este marsupial amenazado ya por el desarrollo urbanístico y la clamidia, una enfermedad bacteriana que les causa ceguera, infertilidad y en algunos casos la muerte.

Los incendios, que mataron a seis personas y calcinado 500 viviendas y 13.000 kilómetros cuadrados desde el pasado 1 de julio, fueron relacionados con la crisis climática, a pesar de que el Gobierno, defensor del carbón, trata de eludir el debate.

AMAZING: A woman took off her top and rescued a koala bear caught in the middle of a fire in Australia on Tuesday.



STORY: https://t.co/Y3onOd91NB pic.twitter.com/qavbNWIvuT

— KUTV 2News (@KUTV2News) November 20, 2019