Desde junio del año pasado, el pedófilo Christian Brueckner se convirtió para la Policía alemana en el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida en mayo del 2007 en Praia da Luz, Portugal.

Desde entonces, los investigadores construyeron la hipótesis de que la niña murió en manos de este sujeto, pero reconocieron que faltaban piezas para armar el rompecabezas. Ahora, una nueva prueba apareció y parece tener suficiente peso para demostrar el crimen.

“Esta evidencia concreta probará que Brueckner asesinó a Madeleine”, dijo al periódico The Daily Mirror el líder de la pesquisa, Hans Christian Wolters, aunque no quiso entrar en detalles sobre lo recolectado, pero aclaró que no se trata de un elemento forense.

Consultado acerca de dónde cree que mataron a la niña, respondió: “En Portugal. Estoy convencido de que vamos a resolver el caso”. La Policía alemana espera presentar la acusación formal este año.

Hans indicó que de momento no podrá compartir más datos, pero aseguró que lo encontrado refuerza la teoría de que Brueckner es el responsable del homicidio de Madeleine, quien días atrás debió haber cumplido 18 años.