En una entrevista publicada en el semanario alemán Der Spiegel, el canciller que gobernó Alemania entre 1998 y 2005 -y que se opuso a la segunda guerra de Irak- añade que esta actuación de EEUU puede ser problemática desde el punto de vista legal.

"Creo que es poco inteligente que los estadounidenses hayan dicho inmediatamente que el joven Guaidó es el presidente electo. Legalmente es complejo, y algo así daña la legitimidad de la política exterior de Occidente", señala el excanciller.

En su opinión, "EEUU han visto durante décadas Sudamérica como una especie de patio trasero en el que puede hacer y dejar hacer lo que quiera".

Schröder valora en cambio la posición europea de exigir la celebración de unas nuevas elecciones libres y democráticas en Venezuela, unos comicios que se deberían convocar en las próximas horas para cumplir con el plazo de ocho días que la UE dio a Maduro, que concluye este lunes.

"Eso me parece más inteligente. Decir que empleamos todos los medios diplomáticos para que este conflicto pueda resolverse mediante elecciones. Y, entonces, los Estados europeos pueden dejar clara su simpatía por el joven que se ha autoproclamado", afirma.

Schröder, que ocupa desde hace años varios puestos directivos en empresas energéticas ligadas a Rusia, critica además las presiones de Washington a sus aliados para que se distancien de Rusia.

"Lo que me preocupa realmente es que EEUU intente por todos los medios imponernos con qué países podemos comercial y con cuáles no. Como país soberano no nos debemos dejar hacer eso", manifiesta.