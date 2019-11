Araújo indicó que ese escenario está lejos de ser la primera opción, pero advirtió que "aparentemente en Argentina hay una visión profunda que va en contra de los postulados básicos del Mercosur", en alusión al futuro Gobierno del peronista Alberto Fernández.

"En nuestra transición (de Gobierno), a finales del año pasado, hubo dudas sobre la utilidad del bloque. Apostamos por el Mercosur y era algo que venía funcionando con la Argentina de (aún presidente Mauricio) Macri", dijo el canciller en declaraciones al periódico.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia brasileña expresó que no se puede decir que el Mercosur, en el que además de Brasil y Argentina, forman parte de él, Paraguay y Uruguay, es un "proyecto incuestionable, que va a durar para siempre, pase lo que pase".

"El Mercosur no es apenas un nombre, una bandera izada. Si el proyecto es desvirtuado, necesita ser repensado", añadió.

Argentina es el tercer mayor socio comercial de Brasil, en buena medida gracias al intercambio promovido por el bloque.

Asimismo, Araújo aseguró que, hasta la fecha, ni Fernández, que asumirá el poder en Argentina el próximo 10 de diciembre, ni alguno de sus auxiliares ha buscado ponerse en contacto con el Gobierno brasileño.

"Nos estamos preparando para diferentes escenarios", completó.

Las dudas de Araújo sobre la viabilidad del bloque en caso de que el nuevo Gobierno argentino se oponga al aperturismo económico se suman a las ya manifestadas por el propio presidente Jair Bolsonaro, y por su ministro de Economía, Paulo Guedes.

El mandatario, líder de la extrema derecha en Brasil, negó semanas atrás la salida del país suramericano, pero dejó sobre la mesa la posibilidad de "apartar" a Argentina.

"No digo que saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé que va a suceder en Uruguay, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones, y decidiremos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si la hiere, podemos apartar a Argentina", señaló el gobernante.

Por su parte, Guedes también amenazó en el pasado con dejar el Mercosur, en caso de un cambio profundo de visión de Argentina.

"El Mercosur, claro, es un vehículo de inserción de Brasil en el mercado internacional. Pero, ¿y si Cristina Kirchner (vicepresidenta electa de Argentina) entra y cierra su economía? Si la quieren cerrar, salimos del Mercosur. ¿Si quiere dejarla abierta? Bien, continuamos", subrayó Guedes.

Los presidentes de los países que integran el Mercosur tienen previsto reunirse los días 4 y 5 diciembre en la localidad de Bento Gonçalves, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en la que será la última cumbre a la que asistirá Macri.