El origen del problema parece ser el gran suministrador de servicios informáticos estadounidense Fastly, según admitió la propia compañía.

Desde las 10:00 (GMT), las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente.

La web http://www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible.

Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal “no estaba funcionando”.

La página web especializada en la detección de fallos de este tipo Down Detector apuntaba que había “una avería de gran envergadura en Fastly”, el gigante estadounidense de tecnología.

Fastly, cuyo portal tampoco se podía consultar, hizo saber que había “identificado” el problema y que estaba “trabajando para encontrar una solución”.

La firma investiga “un posible impacto” en sus servicios de CDN (Content Delivery Network), es decir, sus redes de distribución de contenidos.

Estas redes son un conjunto de servidores que trabajan juntos para poner a disposición datos y contenidos.

Entre los clientes de Fastly se encuentran Deliveroo, Pinterest o Shazam.