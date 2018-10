Según recopila el diario ABC de España, el sobrino nieto, de 68 años, es a día de hoy el descendiente masculino más viejo del dictador nazi. Sin embargo, hasta ahora había preferido mantenerse en el anonimato para evitar ser relacionado con Hitler.

De hecho, tanto él como el resto de su familia habían dejado de usar el apellido hace mucho tiempo. Ya en 1946, un año después de que el líder nazi se suicidara, cambiaron su apellido a Hiller y, posteriormente, hicieron otro tanto con Stuart-Houston.

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado de los focos de la actualidad, Stuart-Houston ha sido localizado estos días en Patchogue, Long Island (dentro del estado de Nueva York) por el periódico alemán «Bild». El diario no pudo tener más suerte, pues logró mantener una pequeña entrevista con él frente a la casa de madera en la que reside.

No a Trump

En palabras de «Bild», el sobrino nieto de Hitler les ha indicado que, a día de hoy, mantiene contacto con dos de sus hermanos: Brian y Louis. De hecho, ha señalado que todos residen en la misma zona.

Stuart-Houston ha indicado además que, a pesar de que tanto él como sus hermanos votan al partido republicano, considera a Donald Trumpun «mentiroso». «Es la última persona a la que admiraría. No está ni mucho menos entre mis favoritos. Algunas cosas de las que dice están bien, pero no me gustan los mentirosos», ha señalado al diario germano.

A su vez, el descendiente directo de Adolf Hitler ha desvelado que siente gran admiración por la canciller alemana Angela Merkel, «Me gusta. Es muy buena. Parece una persona inteligente que hace lo que tiene que hacer», ha explicado. En este sentido, ha incidido en que siempre vota a la persona que «mejor lo hace», y no al partido.

Ligados al dictador

El sobrino nieto de Hitler vive actualmente en una pequeña ciudad de apenas 20.000 personas. Un lugar idóneo para esconder que su padre era William Patrick Hitler, sobrino del dictador. Este, a su vez, era descendiente de Alois, medio hermano del «Führer».

La historia de la familia comenzó cuando Alois se casó con Brigid Dowling, una mujer irlandesa que había conocido mientras trabajaba como camarera en Dublin. Tras casarse, la pareja se mudó a Liverpool, donde nació William en marzo de 1911.

Después de que el apellido Hitler ganara notoriedad mundial, William abandonó Inglaterra en la década de 1930 para buscar trabajo en Alemania. Por entonces apoyaba el nacionalsocialismo, así que no tuvo problemas a la hora de encontrar un empleo en un banco.

Con todo, parece que a William no le gustaba demasiado su trabajo, pues solicitó permiso a Hitler (como debían hacer el resto de germanos) para cambiar de empleo. El «Führer» se lo negó alegando que no quería favorecer a un miembro de su familia. Aunque parece que en realidad no apreciaba demasiado a su sobrino.

Desesperado, William se mudó a Estados Unidos, donde se unió a la Marina y, durante la Segunda Guerra Mundial, luchó contra Alemania. Después de la contienda se convirtió en un auténtico fantasma. Sin embargo, ahora se ha descubierto que se mudó a Long Island con su esposa germana y tuvo cuatro hijos.