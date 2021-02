No bañarse, no comer cerdo, no tomar bebidas gaseosas ni alcohólicas y no comer pescado son algunas de las supuestas indicaciones para el consumo de ivermectina, que circulan en redes desde agosto de 2020. Este fármaco antiparasitario es promocionado desde el inicio de la pandemia en redes sociales como presunto tratamiento contra el covid-19, provocado por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, expertos aseguran que estas indicaciones tienen asidero y advierten que este medicamento no ha sido aprobado como tratamiento contra la enfermedad.

Sin embargo, expertos afirmaron a la AFP que las indicaciones viralizadas no tienen sustento científico.

La ivermectina

Este fármaco es un antiparasitario utilizado generalmente en animales y también con una fórmula para humanos. Desde el inicio de la pandemia de covid-19 se ha promocionado entre usuarios de redes sociales como presunto tratamiento. Si bien existen estudios en curso, aún no hay resultados que certifiquen su efectividad.

En abril de 2020 un estudio concluyó que la ivermectina puede inhibir la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Es decir, dentro de implementos y condiciones de un laboratorio, no en un organismo vivo.

En base a lo anterior se realizó un estudio clínico sobre 280 pacientes con covid-19. Se concluyó que este fármaco redujo la mortalidad, pero que “estos hallazgos deben evaluarse más a fondo con ensayos controlados aleatorios”. Asimismo, se señala que aún no ha sido sometida a revisión de pares y que no se puede utilizar como guía clínica.

Según este documento emitido en enero de 2021 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la ivermectina todavía no está aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para tratar ninguna infección viral: “Actualmente se está evaluando como un tratamiento potencial para COVID-19”.

AFP Factual ya verificó contenidos relativos a la ivermectina anteriormente. Para esta nota, la viróloga chilena Vivian Luchsinger aseguró que a la fecha no existían suficientes estudios en humanos.

Cristian Paredes, químico farmacéutico del Hospital La Florida, de Santiago, también explicó que este medicamento se utiliza contra infecciones parasitarias y que su efecto contra el nuevo coronavirus aún está en estudio.

Indicaciones

Las publicaciones viralizadas señalan que algunas indicaciones al consumir ivermectina son no bañarse, no consumir bebidas alcohólicas ni gaseosas, no comer carne de cerdo ni ají.

Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco (Chile) y académico de la Universidad de Santiago, aseguró a AFP Factual que este listado no tiene sustento científico:

“Esas contraindicaicones no son parte del fármaco y en general ninguna tiene sentido en ninguna terapia farmacológica, salvo las bebidas alcohólicas que sí pueden alterar el metabolismo de algunos fármacos. No es el caso de la ivermectina”

Añadió que las condiciones contraindicadas para el consumo de este antiparasitario son el embarazo y alergia al fármaco.

A mediados de 2020 ya habían circulado mensajes similares, verificados por la AFP. En ese entonces otros expertos también aseguraron que ninguna de estas supuestas indicaciones tiene base científica.

Rubén Hernández, químico farmacéutico y miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, digo además que la única consideración es que, en algunos casos, se debe consumir en ayunas, “ya que al consumirla con alimentos de alto contenido graso se produce un aumento en su absorción que puede generar mayor probabilidad de reacciones adversas”.

*Esta verificación fue realizada en base a la información científica y oficial sobre el nuevo coronavirus disponible a la fecha de esta publicación.