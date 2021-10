Imágenes de televisión mostraban a los bomberos rociando agua sobre los restos en llamas del avión, que atravesó una cerca y se detuvo en un camino campestre rodeado de árboles y arbustos.

El fuselaje se redujo a cenizas y solo quedó entera la sección de la cola, mientras el humo negro salía de los restos

El avión, un McDonnell Douglas bimotor, fue destruido casi por completo por las llamas, según imágenes difundidas por los servicios de emergencia. Pero sólo hay un herido reportado, dijo el Departamento de Bomberos de Katy, al oeste de Houston.

"Afortunadamente los 21 pasajeros, incluidos los tres tripulantes, fueron reportados como evacuados de este bimotor justo antes de que fuese envuelto por las llamas", dijeron los bomberos.

El avión McDonnell Douglas se estrelló cuando despegaba del Aeropuerto Ejecutivo de Houston, Brookshire, con destino a Boston, dijeron las autoridades.

Los informes locales señalaron que la aeronave transportaba a un grupo de fanáticos de béisbol que asistirían a los playoffs entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston el martes por la noche.

El noticiero KHOU de Houston informó que el propietario del avión, James Alan Kent, estaba a bordo.

