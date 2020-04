"En vista del ataque del enemigo invisible, además de la necesidad de proteger el empleo, firmaré una orden ejecutiva para suspender la migración".

Este fue el anuncio hecho por el magnate y presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. De esta manera se amplía el cierre de fronteras a quienes quieran ingresar al país.

Esto porque a principios de año se restringió los viajes con China, además de prohibir desplazamientos entre Estados Unidos y los países de Europa.

Estados Unidos tiene más de 42 mil fallecidos por coronavirus y se registraron poco más de ochocientos mil casos en todo el territorio.

La pandemia asimismo ha causado un desempleo preocupante, dado que unas 22 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo desde marzo.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020