“He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos”, dijo Maduro desde la sede presidencial y anunció que el personal diplomático de EE.UU. que vive en Venezuela tiene 72 horas para abandonar el país.

Maduro aseguró que tomaba esta decisión “como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de Gobierno” y “en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia”.

“Fuera, se van de Venezuela. Basta de intervencionismo, aquí hay dignidad, carajo, aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra”, prosiguió Maduro en su enérgico discurso.

“No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas. El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo y al golpismo, Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate”, dijo en otra parte de su discurso.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, pidió este miércoles a Maduro que renuncie ante la existencia de un nuevo “líder legítimo que refleja la voluntad del pueblo venezolano”, en referencia al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de la nación.

“Instamos a Maduro a que se haga a un lado en favor de un líder legítimo que refleja la voluntad del pueblo venezolano”, dijo el titular de Exteriores de EE.UU. en un comunicado.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo “interino” del país suramericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Maduro.

En su nota, Pompeo reiteró la petición de EE.UU. a los militares venezolanos y a las fuerzas de seguridad para que “respalden la democracia y protejan a los ciudadanos venezolanos”.EFE