El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan arremetió contra los medios de comunicación acusándolos de no reflejar el pensamiento del pueblo, y cree que la democracia solo es posible sin los medios.

Erdogan que visitó por primera vez el Paraguay el domingo ultimo dijo en conferencia de prensa que solo el pueblo basta para que haya democracia, mientras que los medios de comunicación son una barrera para alcanzar la misma, “Si un político tiene miedo a lo que salga en los medios de comunicación, no puede hacer una política sólida”, según publica el portal El Mundo de España.

El mandatario dijo sentirse sorprendido por ver que países a los que consideraba como fuertes no eran gobernados por sus dirigentes, sino por los medios de comunicación, agregó que en los países donde gobiernan los medios de comunicación generalmente olvidan al pueblo.

“Nosotros hablamos del pueblo, de lo que damos al pueblo, qué dice el pueblo, cuántos puntos nos otorga el pueblo, eso es lo que importa. La democracia toma su fuerza del pueblo”, mencionó. Si hay un pueblo, hay democracia, si no hay pueblo, no hay democracia. Con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia

Datos de organizaciones de derechos humanos estiman que existen entre 150 y 200 comunicadores encarcelados en Turquía, lo que refleja la política represiva de Erdogan hacia el ejercicio libre del periodismo y con mayor fuerza a los que critican su gestión. En su intento de justificar los arrestos, el gobierno turco adujo que se tratan de delitos comunes cometidos bajo la legislación de ese país-