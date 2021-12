Más de cincuenta años después de que el Asesino del Zodíaco aterrorizara a EEUU, la alarma, o al menos la preocupación, ha vuelto a propagarse. En los últimos días, distintos medios de comunicación de Albany, en el norte de Nueva York, han recibido cartas inquietantes firmadas por una persona que se hace llamar “El Zodíaco Chino”, en referencia al famoso criminal que consternó a California en los sesenta.

Por el momento, el contenido de los mensajes no ha trascendido, pero la oficina del FBI de Albany se puso en contacto con cadenas de televisión y diarios locales para pedirles que estén alerta; en las próximas horas, podrían llegar a sus redacciones nuevas cartas sospechosas, y es esencial que no las toquen ni las abran para preservar posibles pruebas de ADN.

Aunque la noticia ha hecho revivir algunos fantasmas, un portavoz de la citada oficina del FBI aseguró que no existe ningún riesgo para la comunidad, y confirmó que ya están investigando los escritos, según recoge una declaración a la que tuvo acceso la revista People.

En EEUU, el primer medio que se hizo eco de la noticia fue el diario The Albany Times Union. Ellos no recibieron uno de estos nuevos mensajes pero hace mucho tiempo, en 1973, les llegó una carta muy perturbadora. El autor aseguraba ser “el Asesino del Zodíaco”.

“Estaban equivocados. No estoy muerto ni en el hospital. Estoy vivo y bien, y voy a empezar a matar otra vez. Debajo está el nombre y la ubicación de mi próxima víctima. Pero mejor es que se den prisa porque voy a matarla el 10 de agosto a las 17:00 de la tarde, cuando cambien los turnos. Albany es un pueblo agradable”, decía la carta.

El supuesto crimen nunca ocurrió. Poco antes, a finales de la década de los sesenta, el Asesino del zodíaco había aterrorizado al área de San Francisco, en California. Entre 1968 y 1969 se le atribuyeron cinco homicidios, aunque él se jactaba de haber cometido muchos más, al menos 30. En aquella época, se hizo famoso internacionalmente por matar a sangre fría y también, por burlarse con regocijo de la policía y de los medios de comunicación, a los que enviaba continuamente cartas en las que anunciaba supuestamente sus próximos planes.

Los mensajes eran retorcidos, sombríos y desquiciados. Incluían dibujos, códigos y mensajes encriptados; pistas falsas y trampas que no llevaban a ninguna parte, y que resultaban provocadoras. El criminal parecía divertirse con la torpeza de los investigadores, que jamás consiguieron atraparlo.

“Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá”, escribió en un criptograma de 360 caracteres que envió a los diarios Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner, en 1969.

“Espero que lo estés pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí mientras que el resto del mundo no tienen nada. Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”, expresó en otro mensaje en clave, que recibió The San Francisco Chronicle, también en 1969.

Durante décadas surgieron muchos sospechosos, decenas de nombres posibles, se barajaron distintas teorías: ¿Era un solo asesino, eran dos, era más? A pesar de la avalancha de hipótesis, nunca se logró confirmar la identidad del “Zodíaco”. En 2007 su oscura leyenda creció con el estreno de la película basada en su caso, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, y dirigida por David Fincher.

Recientemente, apenas en octubre de 2021, un grupo de detectives llamado Los Case Breakers (Resolvedores de Casos), afirmaron haber descubierto la identidad del escurridizo asesino en serie. Dijeron que se trataba de Gary Francis Poste, un delincuente que logró eludir a la policía hasta su muerte en 1918. Esta información solo dinamitó la controversia, y en seguida la Policía de Riverside, en California, aseguró que Poste no era el hombre que buscaban.

Ahora, parece que se abre un nuevo capítulo del caso que mantuvo en vilo a San Francisco durante más de una década; aunque esta vez, el escenario es la costa este del país. Todavía no se ha revelado si existe alguna relación entre el famoso Asesino del zodíaco y el nuevo zodíaco Chino, quien podría ser un seguidor del criminal, un imitador o una persona que busca sembrar el pánico.