La autoridad detalló que hubo dos muertes por impacto de bala en las ciudades de La Serena y Coquimbo, un atropello por un camión de la Armada en la localidad de Talcahuano y otro fallecido en la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó, pero se abstuvo de dar detalles sobre este último ya que se está investigando la causa de su muerte. Ubilla declaró que el resto “murió en quemas y saqueos, principalmente de centros comerciales”.

El secretario de Estado confirmó que hay 2.643 personas detenidas, 137 carabineros lesionados y 77 civiles heridos desde el estallido social y resaltó que en las últimas 24 horas se registró una disminución considerable de la violencia. Respecto a los muertos y heridos, no se reveló la identidad de ninguno de ellos. El único nombre que mencionó Ubilla es el de la detective Danisa Arraya, una detective de la policía de Chile que fue atropellada y su vida corre riesgo.

Ubilla precisó que el domingo se registraron 350 focos de vandalismo y delincuencia, mientras que el lunes la cifra bajó a 255 en todo el país. En el caso concreto de la Región Metropolitana, donde habitan más de 7 millones de personas los más de 18 de todo el país, los hechos violentos pasaron de los 117 del día anterior a 41.

“Hemos visto una disminución de los hechos de violencia y ustedes han escuchado de mi parte de un detalle de lo mismo, pero no estamos en normalidad, todavía hay delincuentes que están mezclados y lo he dicho enfáticamente”, dijo en conferencia de prensa.

LUNES, LA NOCHE “MÁS TRANQUILA” EN SANTIAGO

Santiago inició sus actividades este martes con una sola línea de metro activa, pero no en todas sus paradas. Varias instituciones, como escuelas, colegios y colegios no tuvieron clases. Además, la mayoría de los comercios no reanudó sus actividades comerciales, por lo que esto implicó largas filas a la hora de hacer compras o incluso para la movilidad de los ciudadanos, ya que el transporte público aún no funciona en su totalidad.

De acuerdo con el general de división Javier Iturriaga, encargado de seguridad de la Región Metropolitana desde que se decretó la situación de emergencia, se vivió una noche con “muy poco movimiento” y solo con “casos aislados” de vandalismo.

El aumento del precio del Metro de Santiago desató una ola de protestas que con los días despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las altas tarifas que pagan por otros servicios, el nulo reparto del sistema de pensiones o los deficientes servicios de salud pública, generando un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país.