Por Ricardo Rivas, corresponsal de HOY en Buenos Aires



Sin embargo, los actos de cierre, tanto del oficialista frente Juntos por el Cambio, que postula la reelección del actual presidente, Mauricio Macri acompañado del senador Miguel Pichetto; como del kirchnerista Frente de Todos que lidera Alberto Fernández junto con la senadora Cristina Fernández, se desarrollarán esta noche. Luego –así lo supone la Ley- la ciudadanía reflexiona y decide a quién votar. En ese lapso, hasta la emisión del sufragio, algunos datos duros, probablemente, pesen en la decisión.

El consumo, en agosto pasado, reportó el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), continuó en caída. Descendió 7,3% respecto del mismo mes en 2018.

La inflación acumulada hasta septiembre pasado, por su parte, alcanza al 37,7% en los primeros nueve meses de este año. La mensura interanual de ese indicador, revela que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumula un crecimiento del 53,5%.

El dólar estadounidense, en el último cierre del mercado cambiario, en promedio se comercializa en $62,37 por unidad. Para anclarlo en ese valor el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según fuentes privadas, vendió poco más de U$S 500 millones de sus reservas. Dicha operación impulsó una caída de entre 3 y 4% en el valor del billete verde en las operaciones de futuro que se estacionó en $62,4. Sin embargo, la mayor incertidumbre entre los actores económicos y financieros es desconocer cuál será la política cambiaria que podrían imponer Alberto Fernández si, finalmente y como coinciden todas las encuestas, se impusiera sobre Macri. Ayer, para satisfacer la demanda en el mercado mayorista –en el que operan el sistema bancario y las empresas- el volumen operado alcanzó a los U$S 900 millones. Un día antes, fue de U$S600 millones.

En los que se conocen como “mercados alternativos” –que posibilitan la compra de dólares por fuera de las limitaciones que impone el mercado oficial regulado por el BCRA con la compra de bonos y títulos bursátiles- el “dólar bolsa”, cotiza $73.60, en tanto que el “dólar contado con liquidación”, que aplica para la fuga de divisas, se clavó en $77.

El riesgo país –sobretasa que se aplica en los mercados voluntarios a los créditos que se acuerdan con los países en situaciones de fragilidad o default- se ubica en 2.145 puntos porcentuales.

Los datos, por cierto, no son alentadores ni, mucho menos, tranquilizantes. Los unos y los otros, en el campo de la batalla electoral responsabilizan, de tales indicadores negativos a sus adversarios. Evitan hacerse cargo.

Sin embargo, Fernández, que podría ser el triunfador, recoge el guante. "Espero que los mercados reaccionen tranquilos porque con nosotros no corren riesgos. Justamente, de lo que estoy hablando es de defender la posición de los bonistas frente al avance del FMI. No debería pasar nada. Estén tranquilos. Vamos a cuidar sus ahorros, vamos a respetar sus depósitos en dólares. Los argentinos no tienen que estar nerviosos. Les pido que estén confiados porque se van los que armaron este desastre". Es palabra de Alberto. ¿Será suficiente?