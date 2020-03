Según la informaciones brindadas por el Ministerio de Salud de Argentina, el hombre de 64 años estaba de vacaciones en Francia, París y llegó al país el 28 de febrero.

Al transcurrir de los días comenzó a presentar síntomas del Coronavirus como tos, fiebre y dolores de garganta. Su cuadro de salud se agravó y fue llevado de urgencias e internado en cuidados especiales en el hospital Cosme Angerich de la ciudad de Buenos Aires.

El paciente no resistió y se produjo su deceso el sábado por la tarde. La cartera de salud argentina mencionó que la vícitma también presentaba otros problemas de salud crónicos como diabetes, hipertensión, bronquitis e insuficiencia renal.

El Ministerio de Salud de Argentina, comunicó que realizaron los estudios epidemiológicos para detectar contactos estrechos con el fallecido. Sería el primer caso de muerte por Coronavirus, con 12 casos confirmados y 70 casos en estudios.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informáte a través de fuentes oficiales.

2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.