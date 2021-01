Tras quitarse un grueso abrigo y las botas, el jefe del Kremlin, de 68 años, con un traje de baño azul, entró en una piscina frente a una gran cruz translúcida, aparentemente tallada en el hielo y rodeada de nieve.

Luego se sumergió tres veces, haciendo la señal de la cruz de los cristianos ortodoxos, de acuerdo a las imágenes difundidas por la presidencia rusa.

El Kremlin indicó que este baño en temperaturas bajo cero marca “una de las fiestas cristianas más importantes—el bautismo de Cristo”.

Russia’s President Vladimir #Putin joins the nation in celebrating the #Epiphany!



With -20°C freezing cold outside he braved the waters following a long-standing annual tradition pic.twitter.com/ItVUCh8UHp

— Russia (@Russia) January 19, 2021