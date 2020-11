“Nos espera mucho daño. No es una buena situación ”, dijo Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, en una amplia entrevista el viernes por la noche, según replica The Washington Post. “Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado a medida que avanza la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en casa en el interior. No es posible que esté peor posicionado ".

Fauci, un miembro destacado de la respuesta del gobierno al coronavirus, dijo que Estados Unidos necesitaba hacer un "cambio abrupto" en las prácticas y comportamientos de salud pública. Dijo que el país podría superar los 100.000 nuevos casos de coronavirus por día y predijo un aumento de las muertes en las próximas semanas. Habló mientras la nación estableció un nuevo récord diario el viernes con más de 98.000 casos. A medida que aumentan las hospitalizaciones, las muertes también aumentan, con más de 1,000 reportadas el miércoles y jueves, elevando el total a más de 230,000 desde el inicio de la pandemia, según datos de salud analizados por The Washington Post .

Las advertencias directas de Fauci se producen cuando Trump se ha manifestado en estados y ciudades que experimentan aumentos récord de infecciones y hospitalizaciones en un último esfuerzo por convencer a los votantes de que ha manejado con éxito la pandemia. Ha realizado manifestaciones sin máscara con miles de simpatizantes, a menudo en violación de los mandatos de salud locales.

Incluso cuando las nuevas infecciones aumentan en 42 estados , Trump ha minimizado el virus o se ha burlado de quienes lo toman en serio. “Covid-19, covid, covid, covid”, dijo durante un evento, lamentando que los medios de comunicación le presten demasiada atención. En otra manifestación, dijo sin fundamento que los médicos estadounidenses registran más muertes por covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus, que otras naciones porque obtienen más dinero.

“Quiero decir que nuestros médicos son personas muy inteligentes. Entonces, lo que hacen es decir: 'Lo siento, pero todos mueren de covid' ”, dijo Trump el viernes en un mitin en Waterford Township, Michigan, sin ofrecer ninguna evidencia.

Fauci dijo que la campaña del exvicepresidente Joe Biden "se lo está tomando en serio desde una perspectiva de salud pública". Trump, dijo Fauci, lo está "mirando desde una perspectiva diferente". Dijo que esa perspectiva era "la economía y la reapertura del país".

Fauci, quien una vez tuvo un papel protagonista en la respuesta e informó al presidente casi todos los días como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, describió una respuesta inconexa a medida que aumentan los casos. Varios altos funcionarios de la administración, actuales y anteriores, dijeron que la Casa Blanca se centra casi por completo en una vacuna , aunque los expertos advierten que es poco probable que sea una solución milagrosa que ponga fin a la pandemia de inmediato, ya que, en las mejores circunstancias, se necesitarán meses para inocular a decenas de millones de personas para lograr la inmunidad colectiva.

Los funcionarios les dijeron a los gobernadores en una llamada el viernes que esperaban comenzar a distribuir una vacuna para fin de año, dando algunas pautas específicas sobre cómo los estados recibirían sus primeras dosis. Fauci se centró en el aumento de casos, según personas familiarizadas con la llamada.

Fauci dijo que el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca se reúne con menos frecuencia y tiene mucha menos influencia, ya que el presidente y sus principales asesores se han centrado en la reapertura del país. “En este momento, el aspecto de salud pública del grupo de trabajo ha disminuido enormemente”, dijo.

Fauci dijo que él y Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre el coronavirus, ya no tienen acceso regular al presidente y que no ha hablado con Trump desde principios de octubre. “La última vez que hablé con el presidente no fue sobre ninguna política; fue cuando se estaba recuperando en Walter Reed, me llamó ”, dijo. Fauci dijo que llama por teléfono a las reuniones de otros miembros del personal, pero evita en gran medida el ala oeste debido a "todas las infecciones que hay allí".

También lamentó que Scott Atlas, neurorradiólogo y asesor pandémico favorito de Trump, que aboga por permitir que el virus se propague entre los jóvenes sanos y reabrir el país sin restricciones, sea el único asesor médico con el que el presidente se reúne regularmente.

"Tengo problemas reales con ese tipo", dijo Fauci sobre Atlas. “Es un tipo inteligente que habla de cosas en las que creo que no tiene ninguna percepción, conocimiento o experiencia reales. Sigue hablando de cosas que cuando las analizas y las analizas, no tienen ningún sentido. "

Fauci dijo que apreciaba que el jefe de gabinete Mark Meadows dijera el fin de semana pasado en CNN que la administración no iba a controlar la pandemia. "Me quito el sombrero ante él por admitir la estrategia", dijo. “Él es sencillo al decirte lo que tiene en mente. Lo felicito por eso ".

En un momento durante la entrevista, Fauci dijo que necesitaba tener cuidado con sus palabras porque no podría hacer apariciones en el futuro.

Judd Deere, un portavoz de la Casa Blanca, ofreció duras críticas a Fauci por sus comentarios en un comunicado al Washington Post el sábado. Deere dijo que Fauci “sabe que los riesgos [del coronavirus] hoy son dramáticamente más bajos que hace solo unos meses”.

“Es inaceptable y está rompiendo con todas las normas que el Dr. Fauci, un miembro de alto rango del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus del presidente y alguien que ha elogiado las acciones del presidente Trump durante esta pandemia, elija tres días antes de las elecciones para hacer política”, dijo Deere. “Como miembro del Grupo de Trabajo, el Dr. Fauci tiene el deber de expresar inquietudes o impulsar un cambio de estrategia, pero no lo ha hecho, sino que ha optado por criticar al presidente en los medios de comunicación y dar a conocer sus inclinaciones políticas alabando a la El oponente del presidente, exactamente lo que el pueblo estadounidense espera de The Swamp ”.

Deere agregó que el presidente "siempre puso el bienestar del pueblo estadounidense en primer lugar", citando su decisión de cortar los viajes desde China, su cierre anticipado del país y su movilización del sector privado para entregar suministros críticos y desarrollar tratamientos y vacunas.

Las cándidas advertencias de Fauci sobre la amenaza del virus han enfurecido al presidente, quien se ha burlado del científico por sus pronósticos al principio del brote, por ejemplo, diciendo que las máscaras no eran necesarias, e incluso para su campo de béisbol. "La gente está cansada de escuchar a Fauci y estos idiotas, todos estos idiotas que se equivocaron", dijo Trump durante una manifestación en octubre.