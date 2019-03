Quema de “ayuda humanitaria”: New York Times revela videos y desliga a chavistas

Una serie de videos inéditos demostrarían que el incendio de camiones con ayuda humanitaria en Venezuela no fue responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro sino de los propios manifestantes de la oposición luego de haber arrojado una bomba molotov, de acuerdo a una investigación del periódico The New York Times.

Fuente: The New York Times