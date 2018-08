El Jacksonville Landing es un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas y cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.

En uno de sus locales, el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional del nuevo juego “Madden NFL 19”, creado y distribuido por la firma EA Sports.

Durante la transmisión en vivo de una de las partidas se escucharon al menos 12 disparos que fueron ejecutados por un tirador, cuya identidad aún no ha sido difundida de manera oficial.

Aunque medios locales hablan de al menos cuatro personas muertas y varios heridos, las autoridades policiales no han informado por el momento de la cifra de víctimas, pero a través de Twitter indicaron que había “múltiples víctimas mortales en la escena del crimen y muchas trasladadas” a hospitales.

El alguacil de Jacksonville, Mike Williams, indicó en una conferencia de prensa que en este momento trabajan con la hipótesis de que solo hay un sospechoso en este caso, y que éste que murió en el suceso.

Además indicó que ya concluyeron el rastreo del centro comercial, en el que no quedan ya víctimas, testigos o visitantes en general, y citó a los medios para dentro de unas horas para ofrecer nuevos detalles sobre este caso.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018