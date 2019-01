La legitimidad del segundo mandato de Maduro está siendo cuestionada por la oposición venezolana y numerosos gobiernos extranjeros, que no reconocen los resultados de las elecciones de mayo pasado en las que fue reelegido con cerca del 70 % de los votos.

Vanessa Acosta, periodista de El Pitazo de Venezuela, comentó a la 970 AM que hasta el momento no hubo una reacción oficial del Gobierno venezolano, acerca del anuncio de no reconocimiento por parte del Estado paraguayo.

Por otra parte, indicó que también la Asamblea de la ONU decidió no reconocer la legitimidad del nuevo periodo del régimen de Maduro.

Comentó también que en el transcurso del día se recibieron muchas denuncias por parte de funcioanrios de instituciones del Estado, que fueron trasladados hasta Caracas para participar del acto de asunción presidencial. Además, las protestas de la oposición fueron repelidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta asunción de Maduro se da en medio de una grave crisis económica, poítica y social. El gobierno de Maduro sostiene que el no reconomiento de los distintos países, forma parte de una campaña internacional de “descrédito y falsas informaciones” acerca de lo que ocurre en Venezuela.