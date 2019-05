“Es un gran placer verle aquí de nuevo, mi amigo”, dijo Rivlin a Cartes, al que agradeció “todos sus esfuerzos por las relaciones entre Israel y Paraguay”, tanto durante su mandato.

La última vez que se encontraron ambos fue durante la ceremonia de apertura de la embajada de Paraguay en Jerusalén, tras tomar Cartes la decisión de trasladarla desde Tel Aviv, siguiendo los pasos de Washington y Guatemala.

Meeting the former President of #Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara today, I thanked him for all his efforts on behalf of Paraguayan-Israeli relations, both in his term of office as president and since pic.twitter.com/3PlM1LpMVH

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 12 de mayo de 2019