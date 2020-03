El Xinjia Hotel de Quanzahou de la provincia de China de Fujian, que era utilizado para la cuarentena y albergaba a personas que tuvieron contactos con enfermos de coronavirus se derrumbó este sábado a las 19:30 hora local, según la información medios estatales de China.

Hasta el momento se desconoce los motivos del por qué se desplomo el edificio, que contaba con 80 habitaciones según France Presse. Los servicios de rescate fueron hasta el lugar del desastre para rescatar a las víctimas.

Las primeras informaciones que se manejan es que más de 70 personas se encuentran bajo los escombros del hotel y hasta ahora se han podido rescatar con vida a 28 personas.

Según Global Times cinco plantas del Xinjai se vinieron a bajo y se desconocen la causa.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020