Entre las pautas de especialistas por el Día Mundial del Asma están no caer en el sedentarismo y mantener la adherencia al tratamiento, algo vital, especialmente en los niños. nuevo virus. Tener asma no es una excusa para llevar una vida sedentaria durante el confinamiento si la enfermedad está controlada, afirman.

Los expertos lo tienen claro: tener asma no es una excusa para llevar una vida sedentaria durante el confinamiento si la enfermedad está controlada.

Por su parte, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha lanzado la nueva Guía Española del Manejo del Asma que incluye un apartado sobre COVID-19

En el marco del Día Mundial del Asma y con todos en casa a causa de la pandemia por COVID-19, la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim adopta iniciativas para concienciar sobre la importancia de que esta enfermedad no condicione la vida de los pacientes que la tienen, y para ello ha lanzado la campaña #ActúayRespira.

Como afirma el doctor Vicente Plaza, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Pau, mantenerse activo y realizar actividad física es muy importante para cualquiera durante el confinamiento, incluidas las personas con asma, aunque aplicando siempre el sentido común.

“Si la persona no se encuentra del todo bien y sus síntomas no están bien controlados, no debe hacer esfuerzos y, si se repite, debe acudir a su médico para que revise su tratamiento”, expone el doctor.

Pautas durante el confinamiento: que el asma no decida por ti

Según afirma Plaza, la evidencia científica hasta la fecha apunta a que padecer asma no es un factor de riesgo para contraer la infección de la COVID-19.

Es decir, las personas con asma pueden hacer vida normal siempre que su enfermedad esté controlada y adoptando las medidas de protección individual pautadas.

Estos son los consejos a los pacientes con asma durante el confinamiento:

Continuar con el tratamiento preventivo: la adherencia es fundamental, especialmente en este momento para minimizar el riesgo de crisis.

Seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad: distanciamiento social, lavado de manos, limpieza específica de las superficies, juguetes en el caso de los niños, etc. Y en el caso de alergia al polen, llevar a cabo las pautas habituales dadas por su médico en las salidas al exterior.

Si se necesita información específica, consultar telefónicamente con su neumólogo o pediatra.

Ahora que se ha permitido hacer deporte en el exterior, tener asma no es excusa para no practicarlo. Aunque muchos pacientes renuncian a ello por miedo a sufrir una crisis, si la enfermedad está bien controlada por un profesional médico, la actividad física es la mejor opción para mejorar la resistencia respiratoria.

Una persona con asma alérgica confinada en su casa está más expuesta a los ácaros. Hoy más que nunca, debe mantener medidas estrictas de higiene y evitación en el domicilio (ácaros, la exposición al humo del tabaco, irritantes ambientales, etc.), especialmente en el dormitorio. Se recomienda ventilar y lavar la ropa de cama con mucha frecuencia.

Mantener los inhaladores fuera del alcance de terceras personas.

Adherencia al tratamiento

En niños

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica, siendo mayoritariamente de origen alérgico. En España, afecta a un 10 % de los niños, de los cuales el 5 % padece asma de carácter grave.

Tal y como comenta el doctor Javier Korta, jefe de sección de Neumología Pediátrica del Hospital Universitario Donostia, el origen de la falta de adherencia en pacientes pediátricos puede ser muy diferente y, en muchos casos, no es intencional (olvidos, falta de comprensión de la pauta, falta de rutinas, dificultades de manejo etc.).

“El enfoque es muy diferente según la causa que lo origina: en el primer caso hay que trabajar la motivación, mientras que en el segundo hay que apoyar aspectos como las habilidades, instrumentos, etc. En mi opinión, la implementación de programas educativos constituye un elemento clave”, asegura el doctor.

En adolescentes

Durante la adolescencia, los profesionales médicos se enfrentan a un colectivo en que la adherencia es una asignatura pendiente, ya que llega a ser menor incluso que la del paciente anciano.

Como ocurre con otras enfermedades, esta tasa de baja adhesión complica bastante el manejo de su enfermedad y los neumólogos tienen dificultades para conectar con ellos en consulta y que comprendan sus argumentos, como constata el doctor Plaza.

En adultos

Se estima que más de la mitad de los adultos con asma ya padecían esta patología en la infancia.

Sin embargo, en la edad adulta, el 50 % de los pacientes con asma no tiene bien controlada su enfermedad, debido, principalmente, a que una gran mayoría de pacientes son inconstantes en el seguimiento del tratamiento o no reciben el adecuado. El correcto uso del inhalador también juega un papel fundamental.

En definitiva, el asma se vive de manera distinta a lo largo de las diferentes etapas vitales.

“Existe mucha variabilidad entre pacientes a lo largo de su vida, lo que está claro es que las terapias para el asma no tienen nada que ver con las de hace 30 años; el panorama terapéutico ha avanzado mucho, con los consiguientes beneficios en la calidad de vida del paciente”, añade el doctor.

Tratamiento con corticoides en niños, no hay evidencia de su riesgo en la Covid-19

Por su parte, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) recuerda, siguiendo la advertencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), la importancia de no suspender el tratamiento con corticoides, a pesar de las dudas sobre su seguridad en la COVID-19

Aseguran que la evidencia aún no es clara y el riesgo si se suspende podría ser mayor.

“El tratamiento del asma en niños debe seguir realizándose con las pautas habituales, a base de corticoides inhalados cuando hayan sido indicados. Suspenderlo durante la pandemia puede aumentar el riesgo de una crisis de asma”, indica el doctor Luis Moral, coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria y Asma de SEICAP.

Por otro lado, aunque, por las características de su enfermedad, los niños con asma constituyen uno de los grupos de riesgo de COVID-19 debido a su mayor predisposición a las infecciones respiratorias, los datos reflejan bajas tasas de asmáticos en enfermos de COVID-19.

“La información que manejamos hasta la fecha no permite evidenciar que afecte de forma significativa a las personas con asma. Además, por lo general, esta enfermedad no está afectando de forma especial a los niños”, subraya el doctor Moral.

Síntomas similares de asma y COVID-19

Otra particularidad añadida para los niños con asma en relación a la pandemia de COVID-19 es la similitud con los síntomas.

“El nuevo coronavirus tiene como síntomas más significativos la tos seca y la dificultad respiratoria, dos signos característicos de las exacerbaciones de asma. Por otro lado, puede ser que también los niños asmáticos puedan presentar fiebre, asociada a una infección. Por eso, en el caso de que el niño con asma presente síntomas respiratorios deberá consultarse con el pediatra alergólogo para evaluar su caso y estudiar la posible presencia de COVID-19”, afirma el doctor.

La nueva Guía Española para el Manejo del Asma

Coincidiendo también con el Día Mundial, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) lanza la GEMA 5.0, la nueva versión de la Guía Española para el Manejo del Asma.

SEPAR ha liderado y coordinado la elaboración de este nuevo documento, en el que han participado diecisiete sociedades científicas: quince españolas, la ALAT (Asociación Latinoamericana del Tórax) y la Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP).

El resultado ha sido una nueva versión de la guía, que se ha reescrito por completo y se ha adaptado al momento actual, por lo que incluye un apartado sobre asma y COVID-19, entre otras novedades.

“Por el número de participantes, es la GEMA de mayor envergadura realizada hasta la fecha y, probablemente, el consenso multidisciplinar más numeroso efectuado en España”, destaca el doctor Vicente Plaza -citado anteriormente-, neumólogo, director de Formación y Docencia de SEPAR y coordinador del Comité Ejecutivo GEMA.

El papel del farmacéutico en el tratamiento del asma

Por su parte, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos afirman que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 235 millones de personas con asma en todo el mundo, siendo la séptima enfermedad más prevalente, y la causa de cerca de 400.000 muertes anuales, sobre todo entre pacientes de edad avanzada.

En el caso de España se estima que en torno al 5 % de los adultos sufren asma, mientras que entre la población infantil alcanza el 10 %, siendo la enfermedad crónica más común entre los niños.

Sin embargo, entre el 60 % y el 70 % de los pacientes asmáticos no tiene un adecuado control de la enfermedad.

Por ese motivo, desde la organización colegial defienden el papel que el farmacéutico comunitario, en colaboración con los especialistas del ámbito hospitalario, puede tener a la hora de promover medidas de uso correcto de los fármacos antiasmáticos -inhaladores-, así como de seguimiento de efectos clínicos y adversos, aportando soluciones personalizadas para cada paciente.

Para ello han lanzado el informe Punto Farmacológico 142, una revisión en profundidad sobre el estado actual de la epidemiología y la farmacoterapia, destacando el importante papel que el profesional farmacéutico puede desarrollar en la asistencia sanitaria de los pacientes con asma.