Según publica el portal argentino Infobae, las vacunas rusas Sputnik V fabricadas por el laboratorio argentino Richmond fueron aprobadas por el Instituto Gamaleya y en la próxima semana comenzará la producción masiva en el país. El dato fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y corroborado por Infobae con fuentes de la compañía.

Infobae: The Gamaleya Institute confirmed the quality of #SputnikV vaccines manufactured in #Argentina and mass production will start soon

