Una enfermera del Hospital Municipal Albert Schweitzer, en Realengo, en la Zona Oeste de Río, dice que los pacientes con la forma más severa de la enfermedad están intubados, despiertos y atados a sus camas por la ausencia de medicamentos .

En la unidad, hay 78 pacientes ingresados ​​con Covid. Otros 40 están en emergencia.

“En la sala roja, los pacientes están intubados y amarrados, están experimentando todo despierto y sin sedante, porque no hay sedante, todo se acabó. Solo para la UCI y aun así se están reduciendo y aun así no es posible para todos los pacientes ”.

Sin la medicación, los equipos hacen todo lo posible en busca de alternativas.

Según los médicos de cuidados intensivos, se puede utilizar la restricción mecánica, pero el paciente debe ser medicado al menos con una ligera sedación.

Los profesionales también recurren a remedios más antiguos con más efectos secundarios.

Esto es lo que ocurre en el Hospital Municipal Pedro II, en Santa Cruz, también en la Zona Oeste, donde se encuentran hospitalizados 67 pacientes con Covid.

"Y, por lo tanto, no se vuelve sedoso como el Dormonid, los pacientes que gotean 15 o 20 ml de diazepam por hora no funcionan bien, simplemente los dejan un poco sedados, pero no se borra según sea necesario.

"La mayoría de ellos tienen que hacer una sujeción mecánica, porque no hay Dormonid en la casa".

Más de 20 muertes durante el fin de semana

El RJ1 tuvo acceso al sistema muestra que 21 personas murieron entre el sábado (10) y el domingo (12) en el Hospital San José de Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense.

El hospital atiende solo a pacientes con Covid y tiene 125 camas. Una enfermera dijo que durante el servicio parte de las muertes se debieron a la falta de sedantes.

“No había medicamentos, ni sedantes para los pacientes de la UCI y luego, lamentablemente, murieron. Vimos, así, a los profesionales desesperados, llorando, porque no tenían nada que hacer para ayudar, ¿no? Falta jeringa, falta aguja ”.

El médico de cuidados intensivos explica por qué la falta de estos medicamentos puede causar la muerte de la persona.

“Puede causarle una gran pérdida. Puede provocar la muerte, pero por varios factores. No es solo la falta de sedantes lo que conducirá directamente al paciente a la muerte. La falta de sedante aumentará la escala de tratamiento de las cosas que son perturbadoras y el sedante no ayudará al paciente a ahorrar energía. Seguramente perjudicará mucho su trato, además de ser un malestar y una situación inhumana ”.

En el Hospital Anchieta, el único en el estado que solo atiende a pacientes de Covid en la capital, faltan sedantes y otros materiales.

“En Anchieta ya perdimos pacientes por falta de equipo, por falta de equipo de bomba de infusión y no tuvimos que poder ponérselo, para mantener la presión del paciente, y el paciente se conmocionó y el paciente falleció. , había tres pacientes en esta situación. Es complicado, es difícil ”.

“No tengo forma de aliviar el sufrimiento de este paciente porque es un gran sufrimiento. Solo tienes que imaginarte acostado con el tubo grueso clavado en tu garganta que sube al pulmón, que está tratando de ayudarte a respirar, y estás tratando de respirar junto a él, es muy difícil para nosotros ver esto, es muy triste ".

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, reconoce que las existencias están al límite.

“Ha sido un proceso muy difícil comprar estos sedantes. El Ministerio de Salud ha centralizado esta compra y la ha ido distribuyendo semanalmente, para que no falte. Todos los hospitales públicos y privados están abastecidos al límite, para no tenemos stocks muy altos en unas unidades y faltan en otras. (...) Pero, hasta ahora, hay garantizando esta atención, esta medicación para los pacientes que la necesitan ”.