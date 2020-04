EEUU: Paraguayo no fue atendido en hospital y murió dando positivo al Covid-19.

El cónsul general de Paraguay en Nueva York, Juan Buffa, informó que el compatriota no fue atendido en el hospital porque no presentaba síntomas graves de la enfermedad. Sin embargo, añadió que el hombre sufrió un golpe en la cabeza a causa de una caída, cuya cirugía no aguantó. Falleció dando positivo al Coronavirus.