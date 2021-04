A través de su cuenta de Twitter, se realizó el anuncio oficial del inicio de la producción de vacunas Sputnik en el vecino país.

De esta manera, Argentina se convierte en el primer país de América Latina en conseguir la autorización para producir las dosis de la vacuna rusa.

El tweet va adjunto a un vídeo en el que se muestra la línea de producción de las vacunas Sputnik V en la fabricante argentina.

La producción de estas vacunas contra el COVID-19 en el país sudamericano será posible gracias a un acuerdo entre Laboratorios Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa.

El presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó su entusiasmo por esta oportunidad y señaló que ya están protegiendo a la población con la Sputnik, teniendo muy buenos resultados.

Según prevé que la producción a gran escala arranque a partir de junio. Previamente, se hará un control de calidad de las vacunas en el Instituto Gamaleya de Moscú.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021