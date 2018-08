Un grupo de aproximadamente 200 paraguayos se manifestó este miércoles frente a la Embajada paraguaya en Madrid, España. Irma Bécvort, una de las voceras, dijo que no le resulta extraño que el presidente Mario Abdo no se haya acordado de ellos en su discurso.

“¿Cómo nos va a mencionar si nosotros somos el motor que mueve la economía paraguaya? por supuesto que no nos va mencionar porque a ellos no les interesa. Mientras existamos se va a mover el dinero en los estratos sociales más bajos. A él no le interesa ese dinero, no le interesa la gente que se muere y que sufre. A él le importa los grandes sojeros, los ganaderos, los industriales”, expresó Bécvort en entrevista con HOY Digital.

Expresó que no le resulta extraño el “olvido” del nuevo presidente pero es algo que prefieren que sea así ya que el grupo de gente “pensante” en el país ibérico no quiere saber nada de él.

Dijo que Abdo es un presidente “trucho” que llegó al poder de forma fraudulenta, a costillas de un engaño que fue perpetrado gracias a la compra del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Añadió que al nuevo presidente le rodea la misma gente del Partido Colorado que estuvo alrededor de Horacio Cartes y que “es muy poco lo que se puede esperar”.

Sin embargo, indicó que los paraguayos le darán el beneficio del tiempo para ver si se manifiesta de forma diferente y si realmente propicia el cambio en la República. Además, exigieron la revisión de las notas reversales ya que consideran que se debe arribar a un acuerdo más justo para los paraguayos.