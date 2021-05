El total de casos, que había estado por debajo de los 1.300 durante toda la pandemia, aumentó a más de 3.100 en el lapso de una semana. Muchas oficinas han enviado trabajadores a casa, las calles de la capital, Taipei, se han despejado y el gobierno ha comenzado a luchar para asegurar vacunas para mejorar una de las peores tasas de inoculación en el mundo desarrollado.

El brote probablemente comenzó después de extenderse desde las tripulaciones de los aviones de carga. Sin embargo, la mayor parte del aumento se remonta a dos fuentes: una reunión local de Lions Club International y casas de té en el barrio rojo del barrio de Wanhua en Taipei. Al principio se pensó que los dos grupos no estaban relacionados, hasta que un ex presidente del Club de Leones reveló que había visitado una de las casas de té.

Los movimientos del líder cívico de unos 60 años, apodado por los medios en chino "El Rey León", muestran que tenía al menos 115 contactos aunque potencialmente infeccioso, y revelan cuán vulnerable era la isla de 23 millones a un brote importante.

Después de imponer rápidamente medidas de control de infecciones líderes en el mundo, Taiwán lentamente comenzó a bajar la guardia el verano pasado. Se permitió que multitudes de miles de personas regresaran a conciertos, partidos de béisbol y festivales religiosos. Las comidas abundantes y las reuniones familiares se hicieron cada vez más comunes, y las mascarillas se volvieron más raras a medida que pasaban los meses sin infecciones locales.

Las tiendas de té de Taiwán se convierten en un caldo de cultivo de COVID-19

Chen, ahora un profesor distinguido en la Academia Sinica en Taipei, también admite que él y otros detrás del programa de vigilancia COVID-19 de Taiwán nunca imaginaron cómo el mundo sombrío de las tiendas de té de anfitrionas de Taiwán sería especialmente vulnerable a la propagación de COVID-19 como un incendio forestal.

Muchas de las tiendas de té de Wanhua son relativamente inocentes: los clientes son en su mayoría hombres mayores que toman el té con azafatas de mediana edad que les hacen compañía y conversan. Sin embargo, según los informes, algunos operan como fachada de burdeles y emplean a mujeres migrantes que se encuentran en Taiwán ilegalmente.

No es difícil ver cómo COVID-19 rebotaría fácilmente en un entorno así. Las tiendas suelen estar mal ventiladas y poco iluminadas. También es común que los clientes “salten de bar” de tienda en tienda y se mezclen con varias azafatas y otros clientes. "No hay forma de que puedas usar máscaras en las casas de té, no importa si es con trabajadoras sexuales o simplemente en una casa de té normal porque estás comiendo, bebiendo té y cantando, etc.", dice. Lim, el legislador del área.

Combine eso con los clientes que no están ansiosos por decirles a los rastreadores de contactos, oa sus propias familias, que visitaron un área tan infame, junto con trabajadores marginados que pueden dudar en presentarse, y el distrito de luz roja en Wanhua se ha convertido en el catalizador de más de 1.000 de las infecciones notificadas en todo Taiwán.

Chen dice que los funcionarios de salud no creían que las casas de té fueran un problema porque dos casos anteriores en los que los pacientes de COVID-19 fueron a otros lugares llamados de "entretenimiento para adultos" no resultaron en transmisiones.