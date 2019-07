“Sí, estaba despeinada. La conferencia (de prensa) empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme (sic), desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener!”, llegó a escribir Bullrich en Twitter.

El video original fue tomado durante una rueda de prensa que la titular de Seguridad encabezó en la mañana del miércoles, en el que se le ve con un peinado diferente al habitual, para explicar los detalles sobre la detención de 12 personas, en su mayoría de colombianos, de un grupo que cometía asaltos.

Fue horas después cuando en las redes sociales empezaron a circular rápidamente imágenes de ese discurso pero con el color editado y ralentizadas, por lo que la voz de la ministra sonaba dando la sensación de que estaba adormecida o bajo los efectos del alcohol.

Un fenómeno que en diversos medios ya se ha bautizado de “deepfake” (mentira profunda), por el que se altera un video mediante programas informáticos para hacer que una persona diga algo que en realidad nunca dijo.

La propia integrante del Gobierno de Mauricio Macri denunció la situación a través de su cuenta de Twitter, donde adjuntó también un video que compara la versión original con las imágenes manipuladas, y participó en diversos medios de comunicación para reprochar lo ocurrido y apuntar a los posibles responsables.

Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 4 de julio de 2019

“Lo primero que nosotros tenemos detectado es una persona que estaba ligada justamente a una causa de narcotráfico, luego la repitieron (compartieron) muchos kirchneristas, pero eso no quiere decir que las han empezado, y no parece ser algo de la ‘usina’ del kirchnerismo (principal sector opositor)”, dijo Bullrich en el canal América TV.

“Facebook funcionó genial, los sacaron de todos los lados (los videos manipulados) y le pusieron falso en todos los lados”, añadió, y reconoció que en la toma original estaba despeinada por no haber podido ir ese día la peluquera a su casa.

Bullrich adelantó que analizará el caso con la Cámara Electoral para saber si corresponde iniciar una causa penal o si, por lo contrario, es suficiente con la aclaración mediática.

El tribunal electoral puso en marcha recientemente un sistema para controlar las llamadas “fake news"o noticias falsas de cara a la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre, que llegarán antecedidas de unas primarias el 11 de agosto, para las que la ministra no se postula a ningún cargo.

Lo ocurrido con la ministra ha generado reacciones en gran parte del abanico político.

“No me importa cómo se peina. No me importa cómo habla ni lo que toma. Es la responsable del gatillo fácil que permitió la masacre de Monte, el asesinato de Nahuel, la represión y la persecución a les pibes. Ministra Patricia Bullrich víctima de nada, nunca”, escribió en Twitter la diputada del peronismo kirchnerista Gabriela Cerruti.