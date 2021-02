Medio millón de peruanos estarán vacunados contra el covid-19 a fines de febrero, aseguró el presidente de Perú, Francisco Sagasti, tras el arribo del segundo lote de dosis de la vacuna de Sinopharm que completaron el primer millón.

Sagasti declaró que "nuestra meta - y eso va a depender de la entrega de las vacunas - es dejar vacunadas a casi 10 millones de personas" hacia el final de su gobierno, el próximo 28 de julio.

Sin embargo, al ser consultado por el diario La República sobre cuál sería el mínimo de vacunación durante su gobierno de transición, Sagasti indicó que "a fin de mes vamos a dejar vacunados a medio millón, con toda seguridad".

"Si quiere una cifra mínima, ahí la tiene", agregó el mandatario en la entrevista publicada este domingo por el matutino.

El jefe de Estado añadió que la meta de los 10 millones de ciudadanos vacunados hasta julio, un tercio del total de la población peruana, "no es un cosa loca. Si logramos hacer que los acuerdos ya avanzados se concreten, podríamos llegar a esa cifra".

PRIORIDAD DE MANDATARIO

Sagasti, de 76 años, fue uno de los primeros ciudadanos vacunados en el país, junto al personal sanitario que atiende en primera línea a los enfermos por el coronavirus.

Sin embargo, el mandatario dijo haber esperado a su inmunización hasta que su nombre apareció oficialmente en el padrón de ciudadanos aptos para la vacunación.

"Yo pedí consejo a muchísimas personas sobre si el presidente debía ser el primero o el último en vacunarse. Pregunté si mi nombre estaba en el padrón, y cuando me dijeron que no, dije 'no me vacuno' hasta que mi nombre esté", declaró al diario.

CRÍTICAS A VACUNA DE VIZCARRA

Consultado sobre si el expresidente Martín Vizcarra intentó sacar ventaja de su cargo al vacunarse en octubre pasado, Sagasti respondió por su propio caso y añadió que "se dio una resolución ministerial a tiempo y yo fui uno de los últimos en vacunarse en el primer día que se empezó el proceso".

"Esa es la forma en que creo que debe comportarse un jefe de Estado: seguir las normas, seguir la ley y dar el ejemplo", puntualizó.

La última semana, Vizcarra, que es candidato a las elecciones legislativas de abril, declaró públicamente que se había vacunado en la etapa experimental de la vacuna de Sinopharm, como voluntario de sus ensayos en Lima.

EXPRESIDENTE NO FUE VOLUNTARIO

Sin embargo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) informó en un comunicado que ni Vizcarra, ni su esposa Maribel Díaz, figuran en los padrones de voluntarios de los ensayos de la vacuna, que este centro de estudios llevó a cabo en Lima.

Según la información publicada en medios peruanos, el exmandatario, destituido en noviembre pasado por el Congreso, llamó a Palacio de Gobierno al investigador jefe de los ensayos, Germán Málaga, para ser inmunizado junto a su esposa.

Después de haber recibido una inspección del Instituto Nacional de Salud a raíz del escándalo generado por la vacunación de Vizcarra, la casa de estudios reiteró su compromiso con la investigación y su "agradecimiento a los voluntarios que participan y hacen posible este estudio de tanta importancia para la salud pública del país".

MÁS DE 12 MILLONES CON ANTICUERPOS

Hasta el momento, el ministerio de Salud ha reportado en Perú 1,2 millones de casos del Covid-19, con 43.491 fallecidos y 14.222 pacientes hospitalizados.

Sin embargo, una portavoz del Instituto Nacional de Salud (INS), la médico infectóloga Lely Solari, informó que 12 millones de peruanos ya han estado contagiados por el Covid-19 hasta la fecha.

"La gente que tiene anticuerpos por haber presentado una infección previa representa el 40 % de los 32 millones de peruanos. Eso quiere decir que más de 12 millones de peruanos han estado infectados con el nuevo coronavirus", declaró Solari a la agencia estatal Andina.

La información que compartió Solari se basa en el estudio de seroprevalencia actualizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del ministerio de Salud.

"La finalidad del virus es seguir presente en una población. Hará todos los ajustes necesarios para estar presente en nuestra población y lamentablemente no estamos respondiendo a eso", dijo la experta en referencia a la segunda ola de contagios que ocurre en el país.

Solari señaló que la población ha relajado las medidas de protección como son el uso correcto de la mascarilla, evitar los lugares concurridos y mantener el distanciamiento social. EFE