"No va a haber ceremonia de recepción", declaró este jueves el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a la emisora local Radio Carve, en las que agregó que eso significa que el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou considera que el arribo de las dosis del laboratorio chino Sinovac "es parte de un proceso".

Este jueves por la noche, en torno a las 23.00 horas (01.00 GMT), un chárter de la aerolínea chilena Latam procedente de Pekín -con escalas en Sídney y Santiago de Chile- trasladará las 192.000 dosis de CoronaVac, la vacuna china, a suelo uruguayo.

Esta será la primera entrega del laboratorio chino Sinovac, que se completará a partir del 15 de marzo con otras 1.558.000 dosis.

Además, Uruguay recibirá entre el 8 de marzo y el 26 de abril unas 460.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, según las cifras anunciadas el pasado lunes por Lacalle Pou.

Las dosis de Sinovac comenzarán a administrarse el 1 de marzo a docentes, policías, bomberos y militares en servicio, y a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) menores de 60 años, que desde este viernes pueden inscribirse en una agenda habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que a partir del 8 se vacunará con Pfizer al personal de la salud.

Delgado agregó que el Gobierno uruguayo fue muy duro "en la negociación para adquirir las vacunas, no solo para tener grandes cantidades sino también para tener la certeza de que no habrá tiempo muerto y que no haya momentos donde se paralice el plan de vacunación".

Lacalle Pou ya había mencionado en dicha comparecencia que "no habrá tiempo muerto" entre las dosis ya anunciadas y las que completen la compra hecha por Uruguay de 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y la reserva de 1,5 millones de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, registra desde el 13 de marzo de 2020 54.874 contagios (6.248 activos, 62 de ellos en cuidados intensivos) y 591 fallecidos.