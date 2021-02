El Poder Ejecutivo estableció que quienes se vayan a vacunar contra el virus que causa el COVID-19 deberán firmar un consentimiento informado.

Aunque todavía se desconocen los detalles de ese formulario, en los países que se aplica se deja constancia de que las vacunas, como todo medicamento, podrían causar efectos adversos.

La decisión del Ejecutivo les fue notificada ayer a los integrantes de la comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre cómo deberá ser la campaña.

La novedad tomó por sorpresa a los médicos y científicos que la integran, ya que hace “más de medio año” habían sugerido que no se firmara un consentimiento, publica el portal El País.

El País consultó a cuatro integrantes de la comisión asesora y todos coincidieron: los técnicos no están en contra del consentimiento informado -de hecho, dicen que es una garantía para el usuario y el Estado, más aún en vacunas que fueron aprobadas para su uso en una situación de emergencia-, pero entienden que la firma del formulario podría desestimular la adhesión a vacunarse. En especial entre la población más dubitativa.

La propia comisión discutió al respecto hace siete años, cuando se recomendaba la administración de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero (HPV).

Esta era voluntaria, implicaba varias dosis y se pedía la firma de un consentimiento. Ese combo hizo que fueran muy pocos los que aceptaran vacunarse y por eso se tuvo que rever la política de inmunización. Así fue que se retiró la firma del consentimiento. Los médicos y científicos que asesoran sobre vacunan entienden que el solo hecho de ir a inmunizarse es prueba suficiente de que la persona está dando su consentimiento.

Según les narró Miguel Asqueta, director general de Salud, la decisión del Ejecutivo sería por una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos. Esos documentos, sin embargo, están bajo reserva de confidencialidad y los asesores técnicos no pudieron acceder a la información detallada.

María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina e integrante de la comisión asesora, admite que los consentimientos son “una herramienta para brindar información a la población”. Pero explica que, como “contra”, podría traer aparejado cierto temor entre quienes tengan dudas y llevar a “una complicación logística”.

Ocurre que las vacunas de Pfizer/BioNTech -de las que Uruguay recibirá 2.000.0000 de dosis- se conservan a muy bajas temperaturas. Una vez descongeladas, comienza una cuenta regresiva hasta que la dosis pierde su utilidad. “¿Qué pasa si una persona ya tiene agenda para una vacuna y a la hora de firmar el consentimiento se arrepiente? Eso cambia la proyección”, dice la científica.

El ingeniero Raúl Bianchi, asesor de logística del MPS, había explicado: “si un punto tiene agendadas a 500 personas vamos a mandar 600 dosis. Es decir, vamos a enviar para un día y un poco más, y al otro día vamos a ir de vuelta. Desde que sale de la TCU hasta que llega al brazo de la persona no queremos que pasen más de 48 horas”. Esto así, pese a que las cajas térmicas que llegarán a cada puesto de vacunación mantienen el producto por cinco días. Bianchi también dijo que se está ideado aún un plan para determinar qué hacer en caso de que alguien falte a la cita tras haberse agendado vía web.

En Israel, donde según el sitio Our World In Data se lleva vacunado al 58% de la población, si falta alguien se puede anotar cualquier ciudadano. Allí la vacuna es también voluntaria, pero no se requiere de un consentimiento informado para recibirla. La excepción son los menores de 18 años que requieren de la firma de los padres (las vacunas se administrar a mayores de 16 y ahora se autorizó a niños con alguna comorbilidad específica). “La estrategia seguida por Israel sería muy difícil de transpolar a Uruguay porque aquí serán muchas menos dosis”, explicó Moreno.

Argentina y México tampoco exigen la firma de un consentimiento. En Puerto Rico, parte de Estados Unidos y Reino Unido sí se pide que se complete un formulario.

Los británicos son bastante discretos y piden se firme una hoja en la que se aclara que “todo medicamento puede traer efectos” y se indica el enlace web para obtener más información. Los puertorriqueños, en cambio, son más duros: “Al firmar certifico que he sido orientado(a) sobre la Ley HIPAA, he recibido copia de la hoja de Información de la vacuna (VIS), he leído la información de la vacuna y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy satisfecho(a) con las respuestas a mis preguntas, he entendido los beneficios y riesgos de la vacuna. Autorizo la administración de la vacuna”.

Antecedente en Uruguay.

En marzo de 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos había recibido una denuncia del “Colectivo Ciudadano por la no Obligatoriedad de la Vacuna del contra el virus de papiloma humano (HPV) Uruguay”. Los denunciantes manifestaban su “preocupación” por la vacunación en las escuelas. Unos meses después, la Institución emitió una serie de recomendaciones. Una de ellas decía: “Sustituir el formulario de autorización actualmente utilizado, por un formulario de consentimiento informado individual para las vacunas no obligatorias”.